El sorpresivo lanzamiento de Alfredo Cornejo

El senador nacional Alfredo Cornejo está en boca de todos y todas por estas horas. Y para aumentar la expectativa, se acaba de lanzar en la web con una página que ofrece noticias y opiniones del dirigente radical sobre temas de la actualidad provincial.

Se nota que la dirección web alfredocornejo.ar es una iniciativa muy nueva, ya que al margen de la gran foto que domina el centro de la home, el blog tiene solamente tres posteos incluidos en la sección “Noticias & novedades”.

El senador radical tiene una página web.

Eso sí, se trata de una iniciativa muy nueva, ya que el último posteo se refiere a las cesiones de terrenos del INAI a las comunidades que se autoperciben mapuches. O sea, la polémica política de la semana en la provincia.

Los otros dos tienen que ver específicamente con cuestiones mendocinas: la incorporación de un partido al frente Cambia Mendoza en Maipú y otro sobre su participación en el foro vitivinícola 2022. Más pistas sobre la decisión que ya habría tomado Cornejo, a pesar de que en la página web no haya pistas concretas al respecto.

De hecho, a la par de esta irrupción sorpresiva del ex gobernador en el mundo de internet, casi todo el partido habla acerca de su “inminente lanzamiento” para competir por otro periodo en el sillón de San Martín. Rodolfo Suárez ya dio el ok y no se advierte resistencia alguna, hacia adentro de la UCR, para que dé ese paso.

Cornejo casi no habla al respecto. En todo caso, desmiente solo una parte de los rumores en danza: no sería tan “inminente” la presentación de su candidatura a gobernador. Aunque la web que sacó en estos días sea una señal a tener en cuenta, ya que, como dice el viejo dicho, “cuando el río suena...”