El Senado provincial comprará otro 0Km para el traslado de autoridades

El Senado provincial lanzó una licitación pública para adquirir un vehículo 0Km de hasta 45 millones de pesos , con el objetivo de reforzar la flota existente para el traslado de autoridades legislativas .

Se conoció el patrimonio de "Chiqui" Tapia: cobra $60 millones por mes y tiene 7 inmuebles

Robos Menores: avanza el proyecto que envió el Gobierno y ya tiene fecha para su debate en Diputados

La apertura de sobres se realizará mañana 3 de diciembre a las 10 en la Dirección de Habilitación, Compras y Suministros de la Cámara Alta. El pliego establece que la vicegobernadora de la provincia Hebe Casado apunta a adquirir un "vehículo 0Km tipo Sedan cuatro puertas o SUV cinco puertas " que será "afectado a las tareas que se llevan a cabo en la Cámara de Senadores".

La licitación indica expresamente las características técnicas de mínima del vehículo a comprar y fija también que "los oferentes deberán recibir como parte de pago, a cuenta del valor estipulado" un vehículo modelo 2017 que actualmente tiene en uso el Senado.

Se trata de un Peugeot 408 con 117.000 kilómetros de rodaje, el cual tiene como valor de referencia 15,4 millones de pesos .

Casado justificó esta compra en el deterioro del parque automotor actual y el costo de mantenerlo o arreglarlo.

Se destaca en esa flota, tal vez a modo de excepción, una camioneta Amarok que fue adquirida por el exvicegobernador Mario Abed y otros tres vehículos más antiguos, entre los cuales aparece el Peugeot 4008 que ahora Casado metió en un "plan canje".

A comienzos de 2022, la Cámara de Senadores adquirió una VW Amarok Highline 4x4 automática full con el objetivo de que Abed recorriera hasta "sectores recónditos de Mendoza a los que solo se puede acceder a través de huellas".

Su sucesora es de San Rafael y también quiere su 0Km, aunque en principio tiene menos pretensiones, ya que el valor de la licitación actual es inferior a lo que costaría comprar una camioneta al estilo de Abed.