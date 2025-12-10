10 de diciembre de 2025 - 07:57

El Senado aprobó los pliegos de dos fiscales penales tras una audiencia pública con fuertes críticas

Se trata de Gustavo Pirrello y Fernando Giunta quienes fueron asignados como fiscales de Cámara Penal para la Primera Circunscripción Judicial.

Pirrello obtuvo 23 votos a favor y Giunta 21. Organizaciones y abogados presentaron impugnaciones contra Giunta en la audiencia pública.

Los Andes | Jorge Yori
Por Jorge Yori

La Cámara de Senadores aprobó este martes los pliegos de Gustavo Pirrello y Fernando Giunta como fiscales de Cámara Penal para la Primera Circunscripción Judicial. La votación, realizada de manera secreta tal como establece el reglamento para este tipo de nombramientos, tuvo lugar antes del debate por los proyectos mineros.

Según pudo saber Los Andes, las designaciones enviadas por el gobernador Alfredo Cornejo obtuvieron 21 votos a favor y 16 en contra en el caso del pliego de Giunta, mientras que el nombramiento de Pirrello cosechó 23 apoyos y 12 rechazos.

Al inicio de la sesión, el secretario Legislativo del Senado, Lucas Faure, leyó las resoluciones del despacho de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales e informó que los postulantes no presentaban impedimentos para ocupar los cargos.

Audiencia Pública del fiscal Fernando Guinta
Audiencia pública sobre el pliego del fiscal Fernando Guinta.

Audiencia pública sobre el pliego del fiscal Fernando Guinta.

En principio, la vacante se había generado tras el fallecimiento del fiscal Gustavo Nazar, pero el procurador de la Corte, Alejandro Gullé, fue habilitado a crear un puesto paralelo, por lo que serán dos los fiscales encargados de esa función.

Antes de llegar al recinto, los pliegos debieron pasar por una audiencia pública realizada el miércoles pasado. En esa instancia, Pirrello, proveniente de la Unidad Fiscal de Homicidios, donde se desempeña desde 2016, recibió 747 adhesiones y una sola impugnación.

En el caso de Giunta, el trámite fue más complejo: obtuvo 545 avales y siete impugnaciones, varias de ellas con cuestionamientos severos a su desempeño como fiscal.

Las impugnaciones contra Giunta

El abogado Carlos Varela Álvarez participó de la audiencia y cuestionó al fiscal por “no ser idóneo para el cargo”. Afirmó que es un “ahijado del poder” y mencionó la denuncia por violencia de género presentada por su expareja en 2017, cuando Giunta encabezaba la Unidad Fiscal de Violencia de Género, situación que derivó en su traslado a la fiscalía de Tránsito.

También recordó la denuncia que él mismo realizó en 2021 contra el juez Horacio Cadile por los chats que contenían comentarios ofensivos sobre la monja Kumiko Kosaka, a quien defendió en el juicio por abusos en el Próvolo. Giunta integraba ese grupo de WhatsApp y fue denunciado ante el Jury, aunque la presentación no prosperó.

Fiscal Fernando Giunta 2
El fiscal de Instrucción, Fernando Guinta.

El fiscal de Instrucción, Fernando Guinta.

Luego intervino la exdiputada nacional del FIT, Soledad Sosa, en su rol de dirigente del Sindicato de Empleados Judiciales. Se sumó a las críticas por la denuncia de violencia de género y el “bochornoso apartamiento que tuvo en su momento”.

Aseguró que el fiscal tiene “un patrón de conducta completamente incompatible con la ética pública” y lo acusó de “criminalizar la protesta”, en alusión a la imputación del secretario general del gremio, Ricardo Babillón, por entorpecimiento del transporte público el mes pasado.

El descargo de Giunta

En su turno para responder, Giunta señaló que la causa por violencia de género “fue archivada hace siete años” y afirmó mantener una “excelente relación” con su expareja. Luego se refirió al grupo de WhatsApp mencionado por Varela Álvarez y aclaró que se trataba de “un grupo privado entre amigos con teléfonos particulares”.

“El nombre del grupo no era ‘fiscales o jueces’, era ‘Corta la bocha’, y en él hacíamos bromas, intercambiábamos stickers y tenía un contenido jocoso, sin intención de lastimar a nadie. Tal vez el doctor Varela debió explicar cómo accedió a un grupo privado y más aún debió abstenerse de divulgarlo”, sostuvo.

“Siempre me manejé conforme a la ley y la apliqué por igual; a eso se deben muchas de estas impugnaciones que han venido de gremios judiciales”, agregó.

“No es fácil imputar a personas con las cuales uno trabaja todos los días, pero la ley es igual para todos. Estoy obligado a aplicarla, aunque genere campañas o hostilidades en mi contra”, afirmó antes de cerrar: “Mi compromiso, en caso de que me den el acuerdo, es continuar trabajando y aplicando la ley en procura de justicia”.

Quién es Gustavo Pirrello

Gustavo Pirrello es fiscal de Instrucción en la Unidad de Homicidios y Violencia Institucional. Con 18 años de trayectoria en el Poder Judicial —ingresó en 2007— accedió a todos sus cargos mediante concursos de antecedentes y oposición. Es abogado y posee un diplomado en Investigación de Homicidios y Preservación de la Escena del Crimen otorgado por la Universidad del Aconcagua.

Participó en el Consejo de la Magistratura de Mendoza como miembro titular en representación de la Asociación de Magistrados e integró la Comisión Evaluadora del concurso para fiscal penal de menores en 2023.

Su labor incluye la investigación de delitos, conducción de audiencias, pedidos de detención y prisión preventiva, apelaciones y la producción de pruebas en juicios orales.

Gustavo Pirrello
El fiscal de Instrucción en la Unidad de Homicidios y Violencia Institucional, Gustavo Pirrello.

El fiscal de Instrucción en la Unidad de Homicidios y Violencia Institucional, Gustavo Pirrello.

Quién es Fernando Giunta

Fernando Giunta es fiscal de Instrucción y actualmente lidera la Unidad Fiscal de Delitos de Tránsito. Abogado egresado de la Universidad de Mendoza, tiene una maestría en la Universidad de Sevilla y una amplia trayectoria de formación continua, documentada en un pliego de 53 páginas con numerosos cursos y talleres de Derecho Penal.

Ingresó al Poder Judicial en 2005 como prosecretario de la Segunda Fiscalía Correccional y desde 2009 se desempeña como fiscal de Instrucción. Tuvo un paso previo por la Unidad de Violencia de Género, de la cual fue trasladado tras una denuncia por violencia psicológica presentada por su entonces pareja, hecho que generó un conflicto institucional en su momento.

Con 20 años de antigüedad en el ámbito judicial, su carrera combina experiencia en áreas sensibles, formación especializada y desempeño prolongado en distintas unidades fiscales de la provincia.

