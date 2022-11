El Senado aprobó la prohibición de manejar con auriculares o viendo videos

Durante la sesión de este martes, el Senado avaló una iniciativa de Pedro Serra, legislador del Frente de Todos, que realizó una propuesta para modificar el inciso 9 del artículo 52 de la Ley Provincial Nº 9024. Es importante destacar que esta normativa regula el uso de la vía pública, la circulación de personas, vehículos terrestres y animales, el transporte de cargas y pasajeros, la seguridad, infraestructura vial y el medio ambiente, en cuanto fueran causa del tránsito, excluidos los ferrocarriles, con el objeto de proteger la vida y la seguridad vial de las personas.

El legislador sanrafaelino busca la prohibición para conducir en la vía pública en todos los vehículos, haciendo uso de sistemas de comunicación que impliquen operación manual, telefonía móvil, lectura de mensajería instantánea, auriculares, reproduciendo videos en el habitáculo del conductor; salvo que se realice mediante tecnología de manos libres.

“En el caso de que sea necesaria la utilización de dispositivos electrónicos o de comunicación para la prestación del servicio de transporte, el teléfono celular o cualquier otro tipo de dispositivo electrónico deberán estar debidamente colocado en un sujetador que facilite su manipulación y que no obstaculice la visibilidad al conducir”, indicó Serra.

Pedro Serra, diputado provincial del PJ

Para el senador es de público conocimiento que fue la modificación de esta norma en el año 2021 en la cual incorporaron el poder circular con luces D.R.L. (Daylight Running Lamps), sin embargo, no fue estudiado en su totalidad el artículo 52 donde dejaron expuestos errores considerables por la falta de actualización de dicha norma.

“Estos errores de legislación provocan perjuicios a los ciudadanos al quedar expuestos a recibir multas viales de manera injustificada y complicaciones para los agentes policiales y municipales al aplicar los grises de esta norma”, subrayó el autor de la propuesta.

Serra enfatizó que analizando el artículo se puede observar que la telefonía móvil análoga ya no se utiliza, dejó de fabricarse en vehículos en la década del 90 y a partir del año 2000 directamente fue reemplazado por la forma digital.

Los accidentes que genera conducir con elementos inapropiados.

“En el siglo XXI no puede estar prohibido la utilización de pantallas ya que las mismas vienen incorporadas en casi la totalidad de los vehículos y en el mismo sentido la proyección de las empresas es que el 100% del parque vehicular tenga G.P.S. incorporado, por ende, una pantalla encendida en el habitáculo del conductor no puede ser objeto de multa. Con referencia a cualquier otro medio de comunicación inalámbrico, o adaptado que influyan en la disminución de atención del conductor , se observa una determinación abstracta no aplicable a una ley, ya que no define específicamente a qué medio o medios de comunicación hace referencia”, explicó el senador.

Posteriormente Serra detalló: “No debemos culpar a la evolución y a los avances tecnológicos por la mala utilización de los mismos, la función del Legislador es aportar soluciones para integrar la tecnología y no eliminarla. Si seguimos generando conceptos erróneos deberíamos multar y prohibir a todas las fábricas de automotores la incorporación de pantallas y demás dispositivos”.

La iniciativa será debatida ahora en la Cámara de Diputados.