El porcentaje del voto nulo en las elecciones abrió controversias entre la Suprema Corte y el Gobierno

Este domingo fue el debut de la Boleta Única en la provincia, en los comicios municipales de 7 departamentos. Tanto para el Gobierno como los integrantes de la Junta Electoral, fue un buen comienzo del sistema de votación en términos generales y auguraron que el ciudadano mendocino se “amigará” rápidamente conforme pasen los comicios.

Sin embargo, hubo un contrapunto en el porcentaje del voto nulo: para el Gobierno, incluso el gobernador Rodolfo Suárez, estos números estuvieron en los andariveles “normales” de todas las elecciones, incluso en momentos cuando se votaba con la boleta partidaria; mientras que para el presidente de la Suprema Corte, Dalmiro Garay, estuvo por encima de los parámetros y expresó que un porcentaje de eso podría ser por problemas de los votantes a la hora de sufragar. Es decir, con votos que pretendían ser válidos, pero que por errores y desconocimiento, terminaron nulos.

El gobernador Rodolfo Suárez dio el último discurso de apertura de la Asamblea Legislativa 2023 en la Legislatura de Mendoza Omar Foto: Orlando Pelichotti

Según los datos del escrutinio provisorio, en algunas comunas el voto nulo llegó al 8%; mientras que en otros promedió el 4%. En tanto, expresó que los índices “normales” del voto nulo era de un 2%.

En diálogo con Los Andes, Garay sostuvo que el debut de la boleta única “fue muy bueno en términos generales; es un sistema que ha cambiado radicalmente la forma en que los mendocinos votamos. Implica también un gran desafío en la capacitación, como también la forma en que se hacía el el escrutinio provisorio. Es un buen balance”, acotó.

Dalmiro Garay y Alejandro Gullé. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

En tanto, el ministro de Gobierno de la provincia, Víctor Ibáñez, aseguró que “el debut de la Boleta Única ha sido un éxito en esta prueba inicial de los 7 departamentos”, y dijo que el acto de sufragio fue “rápido”, así como el escrutino, “que tuvo el mismo tiempo que el que se utilizaba con la boleta partidaria”.

Destacó también el ahorro en papel, la existencia de capacitadores en todos los colegios. “La gente estuvo contenta y no hubo colas”, aseguró. “Esto es un cambio institucional muy grande y un cambio muy importante que sería más sencillo para el votante”, agregó.

La controversia del voto nulo

Sobre el voto nulo, Ibáñez lo relativizó y dijo que se movió en porcentajes “similares a los de elecciones anteriores”.

“El voto nulo es el mismo de la boleta partidaria, de 6 a 8 puntos. Han querido ser nulos, había boletas marcadas en todas las categorías y tachadas, era la expresión del votante”, indicó. Y reafirmó: “Muchos votos nulos no han sido errores por la boleta, sino que han querido ser nulos”.

El gobernador Rodolfo Suárez dio el último discurso de apertura de la Asamblea Legislativa 2023 en la Legislatura de Mendoza Victor Enrique Ibañez Foto: Orlando Pelichotti

En tanto, el gobernador Rodolfo Suárez también siguió en la línea de Ibáñez: “Estamos estudiando cuál es el porcentaje, pero en todas las elecciones hay votos nulos y a veces es un voto bronca”, señaló en conferencia de prensa, y fue taxativo al indicar: “No tiene absolutamente ninguna relación con la boleta única porque siempre hay votos nulos”.

No obstante, el Juez de la Suprema Corte, a diferencia de Ibáñez y Suárez, expresó que “es correcto que ha aumentado la cantidad de votos nulos y eso tiene mucho que ver con esta nueva implementación desde algunos puntos de vista: por un lado de cómo se vota, porque hemos hemos visto casos en donde, por ejemplo, se quería votar a la lista completa y se ha marcado arriba al frente. Ahí es una alerta para nosotros en la capacitación que tenemos que empezar a reforzar eso”, mencionó.

En tanto, el otro punto que agregó y que están estudiando es una posible serie de errores por parte de las autoridades en votos que fueron contabilizados como nulos pero que probablemente no lo eran.

“Estamos estudiando cómo ha sido el escrutinio provisorio, en donde por ahí hubo cuestiones que no eran nulas y han ido como nulas. Si bien es cierto que es un porcentaje alto de votos nulos, se puede revertir pero el saldo siempre es positivo”, añadió.

Elecciones PASO en 7 departamentos de la provincia de Mendoza. Presidente y fiscales de mesa en la escuela Justo José de urquiza del departamento de Maipú, organizan urna, boleta única y dejar todo en condiciones para que los ciudadanos de Maipú puedan ingresar a votar Foto:José Gutierrez / Los Andes

Sobre el voto nulo, el presidente de la Suprema Corte mencionó que hubo una “particularidad” en las elecciones, donde “en los centros urbanos más importantes donde se ha votado, que es Maipú, San Rafael y Tunuyán; estamos cerca del 8% de voto nulo; pero en los centros que no tienen tanta población como La Paz o Santa Rosa, estamos en el 4%”.

“Eso también marca la pauta de que no es que la boleta era ilegible. En general podemos tener problemas en la forma de escrutar, pero creo que todo es todo es corregible en un sistema que ha sido muy exitoso y que ha sido bien recibido por la población”, consideró Garay.

Por otro lado, dijo que es posible que en algunas oportunidades haya habido circunstancias en las cuales el elector quiso votar de forma válida y se equivocó sin saberlo. No obstante, agregó que “hay también hay una coyuntura política social que no acompaña para una elección. Creo que puede haber mucho descontento al momento de emitir el voto. Antes quien quería anular su voto lo rompía o lo tachaba; quizás hay algo así con eso”, marcó.

En tanto, comentó también que puede haber habido un mecanismo nuevo que “trajo alguna confusión como la que ya se dijo, pero me parece que todo es salvable y en general el saldo siempre es positivo”.

Intensificar la capacitación

Sobre el tema de trabajo a futuro y de cara a las primarias del 11 de junio, Garay añadió que hay que intensificar la campaña de educación sobre Boleta Única. “Vamos a avanzar ahora en un nuevo proceso de capacitación y vamos a empezar a instalar los stands que habíamos previsto, en las plazas y centros comerciales para probar cómo se vota. Además vamos a insistir con la capacitación en los adultos mayores, que si bien han respondido muy bien, eran los que muchos lo que más preguntaban. Con los chicos de 16 prácticamente no tuvimos problemas. Se adaptaron rápidamente al sistema”, indicó.

No obstante, agregó que “también es cierto que no había clima de elecciones. Muchos no sabían que ni siquiera tenían que votar, a pesar de que habíamos ‘bombardeado’ con comunicación pública tanto en los medios audiovisuales como radios”.