El PJ sólo piensa en sus municipios y no habla de la gobernación

El peronismo define esta semana las precandidaturas municipales porque el sábado cierra el plazo para el armado de listas en las siete comunas que adelantaron elecciones. Con la intención de retener la seis que tiene y arrebatarle San Carlos a Unión Popular (ex Cambia Mendoza), ni mira hacia adelante.

Una vez que haya certezas sobre el futuro de Maipú, Lavalle, La Paz, Santa Rosa, Tunuyán, San Rafael y el mencionado municipio en el Valle de Uco, habrá movimientos en la provincial. Martín Hinojosa, titular del Instituto Nacional de la Vitivinicultura (INV) es el único lanzado pero la idea es que emerjan otros nombres.

La Vendimia y la rosca es el maridaje que la política espera todos los años, sobre cuando de elecciones se trata. Este año el trajín arrancó en los primeros meses y si hay segunda vuelta en los comicios nacionales, terminará todo en noviembre.

En lo que respecta a Mendoza, el peronismo se anticipó y se desmarcó el cronograma provincial para tener sus elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) el 30 de abril. Claro que antes, hay pasos previos como lo fue la inscripción de la alianza Frente Elegí. El sábado 11, a la medianoche, se acaba el tiempo para presentar las listas ante las juntas electorales de cada coalición.

Allí se terminará de develar quiénes serán los precandidatos propios y los competidores internos que para las PASO. Por eso para el peronismo hay otras prioridades antes que anunciar más nombres para la sucesión de Rodolfo Suárez. Y además falta: el 12 de abril se inscriben frentes provinciales, y el 24 se presentan las listas para estas elecciones que tendrán a las primarias el 11 de junio.

La intendenta Flor Destéfanis (Santa Rosa) y Roberto Righi (Lavalle) en el Desayuno Coviar 2023. Foto: Mariana Villla / Los Andes

“Una semana es una eternidad”, dijo la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti en el desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y quien fue presidenta del Partido Justicialista (PJ) mirando el calendario a una semana.

La dirigente aclaró que las charlas empezarán en los próximos días. “Después del 11 vamos a empezar a dialogar la estrategia provincial”, indicó.

En la misma línea se expresó la presidenta del peronismo local, la jefa comunal Flor Destéfanis. “Falta mucho”, dijo la santarrosina y marcó la última semana de abril como plazo, cuando cierran los tiempos para presentar las listas ante las juntas electorales de los frentes partidarios. Los intendentes suscriben a estas palabras.

Midiendo el termómetro social, tratarán de resolver el tema sin escándalos, contrariamente a lo que viene pasando en Cambia Mendoza. “Percibo que (la gente) no nos escucha cuando hablamos de candidaturas, de rosca, de peleas. La gente quiere que le digas cómo le vas a resolver sus problemas”, aseveró la senadora nacional.

El objetivo es la unidad

Martín Hinojosa está en carrera aunque no definió a su compañero o compañera de fórmula. Si bien las voces del PJ lo mencionan, también hablan de un binomio competitivo. En la conducción no ven con malos ojos replicar el esquema nacional que ganó en 2019: peronismo ortodoxo – kirchnerismo.

“He dicho que estoy a disposición del peronismo. Me dio mucho como ser su presidenta y ser senadora nacional representando a Mendoza y si me necesitan, si ayudo en una fórmula para que sea más potente voy a estar siempre poniendo el hombro”, aportó Fernández Sagasti. Aunque sería difícil verla en el segundo lugar de la boleta.

Fernándes Sagasti en el Desayuno de Coviar

Lo que aun no se define es si realmente el titular del INV será el que tenga el respaldo de todos y todas, o esperan a que aparezca otro nombre con el traje puesto. “Quiero que cuando tengamos nuestro candidato o candidata salgamos con nuestras propuestas, no solamente el nombre, sino las propuestas sobre como vamos a mejorar la vida de los mendocinos”, agregó la ex presidenta del Partido Justicialista.

“Si se logra esa unidad, sería lo ideal, pero si hay que ir a unas Paso, también estamos dispuestos dentro del ámbito del respeto y entender que las coincidencias son mas que las diferencias, y que después podemos trabajar en equipo”, expresó la titular del PJ.

Piden por Félix, pero él no contesta

Otro dirigente que ni piensa en el armado provincial es Emir Félix, el intendente de San Rafael. Su prioridad son las elecciones municipales que definirán a su sucesor porque no puede ir por la reelección.

“Estamos muy bien. Hemos hecho un frente local importante que es Elegí San Rafael avanza” dijo un rato antes de los discursos de la Coviar. Sobre su futuro político y en qué lugar se ve, aclaró que será “en el que haga falta para que el equipo que está llevando la transformación que hemos hecho en San Rafael siga trabajando”.

El intendente sureño espera que “nuestro sector político, nuestro peronismo gane en San Rafael, para eso trabajo”. Varios lo quieren para una candidatura, pero él no contesta: “nunca descarto nada ni confirmo nada. No estoy en la guía de candidatos”.