Massa aún no logra formalizar su sector dentro del PJ mendocino

El espacio de Sergio Massa no concreta aun la personería jurídica y estuvo cerca de acordar con Protectora Fuerza Política, con José Luis Ramón a la cabeza. Se iba a inscribir el Frente Renovador para sumarse a la alianza peronista llamada Frente Elegí, como en el 2019, pero esa estrategia no se plasmó.

No obstante, la llegada del titular de Economía no aportaría mucha certidumbre sobre el futuro del Frente Renovador en Mendoza porque la intención es que se resuelva en estos pagos donde la referente es Gabriela Lizana, funcionaria de su gabinete.

Hay nombres para competir en los departamentos que van a las elecciones primarias el 30 de abril. Tanto desde la conducción como desde el massismo local juran que hay intenciones de acordar.

El PJ abrochó su alianza y llegó poco antes de la medianoche a la Junta Electoral provincial a presentar la documentación que le permitirá competir en Maipú, Lavalle, La Paz, Santa Rosa, San Carlos, Tunuyán y San Rafael bajo el nombre de Frente Elegí, el que llevó a Anabel Fernández Sagasti como candidata a gobernadora.

Durante el miércoles hubo varias charlas, idas y vueltas, que terminaron con el peronismo y sus aliados armando un frente con el mismo nombre con el que compitieron en 2019. Se renovó el compromiso con Protectora Fuerza Política, el partido que lidera José Luis Ramón pero antes de esta firma, pasaron cosas.

En la sede del PJ se terminó de conformar la alianza con la que competirán en los departamentos que adelantan, la mayoría peronistas.

A la sede de la junta se presentaron dos apoderados partidarios. Pablo Cazabán, por el lado del massismo y Mauricio Guzmán, por Protectora con la intención de presentar una alianza para sumarla a la que cocinaba el peronismo en su sede. El apagón azotó a todo el país, pero uno de los pocos lugares iluminados era el que alberga a las oficinas en calle España, cerca de la Plaza San Martín de Ciudad.

Hubo al menos un llamado y ambos se retiraron de las instalaciones de la Junta Electoral provincial que funcionan en calle Almirante Brown de Godoy Cruz. Con el correr de las horas la intención de inscribir la alianza Frente Renovador para las elecciones municipales se diluyó.

MasFe y el fantasma de Bonarrico

El backstage del armado tiene versiones que no coinciden del todo, pero hay una certeza: el espacio de Massa no tiene personería jurídica constituida y el partido MasFe fue la herramienta que permitía armar una alianza. Para que esto ocurra son necesarios dos sellos.

Pero MasFe es un nombre conocido en la provincia porque su referente fue, hasta no hace mucho, el pastor evangélico Héctor Bonarrico, ex senador provincial y aliado de Cambia Mendoza. Cabe recordar el escándalo por el subsidio millonario que el Gobierno provincial iba a entregarle, algo que no ocurrió, y todo terminó con denuncias penales en la Justicia.

Uno de los denunciantes fue justamente el Partido Justicialista. Al escuchar el nombre de MasFe no hizo otra cosa que ahuyentar los fantasmas con tintes evangélicos. “Lo tenemos denunciado penalmente” fue una frase que retumbó en alguna oficina donde se reunieron dirigentes de peso.

En el massismo aseguran que Bonarrico renunció como autoridad y el partido está en proceso para cambiar el nombre. ¿Cuál era la estrategia? Inscribir MasFe junto a Protectora bajo el nombre de Frente Renovador y así, integrarse al Frente Elegí. De esta manera, el sector de Massa se lavaba del escándalo político que involucraba al pastor.

La versión de José Luis Ramón, difiere un poco. “Como Protectora, no firmaré ninguna alianza que vaya en sociedad con un partido del pastor Héctor Bonarrico. Tenemos un límite, tenemos una identidad que queremos seguir conservando”, le dijo a este medio.

José Luis Ramón y Anabel Fernández Sagasti junto al secretario de Comercio, Matías Tombolini hace pocos días. Foto: Prensa Fernández Sagasti

El diputado provincial que se alió al Frente de Todos e ingresó a la Cámara Baja al encabezar la boleta en la Primera Sección Electoral, asegura que “Protectora no quiere perder su identidad, no queremos diluirnos y ellos (por el massismo mendocino) no logran tener su partido”.

“Y uno de los partidos que proponían era el del pastor Bonarrico, que cuando lo escuché me dio urticaria”, agregó, diciendo también que se esteró el miércoles por la tarde que ese era el sello para la alianza.

Según las fuentes, se bifurcan las versiones. Mientras algunos remarcan que recibió presiones de un sector del peronismo para no aliarse, el líder de la frazada lo niega tajantemente. “En los 12 departamentos donde competimos en las legislativas del año pasado aportamos el 25% de los votos, es un montón”, se enorgullece.

Por adentro y con agua bendita

Sin MasFe pero con el trámite para cambiar el nombre, en el massismo local se ilusionan con tener los papeles en regla en algunas semanas. “Ya para las provinciales tendremos el partido con el nombre nuevo, ahí vamos a ver cuál es la actitud con el Frente Renovador, hasta ahora siempre ha sido muy excluyente”, rezongaron.

En el PJ dicen no cerrarle las puertas a nadie. “Para nosotros sería un golazo contar con el Frente Renovador eso, pero no con MasFe”, insisten. “No quisieron que estuviéramos ni que compitiéramos”, dicen del otro lado. “El massismo es como La Cámpora, una línea interna”, se le escuchó decir a alguien.

Ahora se viene el cierre de listas y podría haber algunas novedades con los nombres que baraja el massismo para competir en departamentos que debutarán con la boleta única a fines de abril. Sergio Massa está al tanto de la situación, aunque la idea es que los acuerdos se logren en la provincia y con dirigentes locales.

Por este motivo no hay muchas expectativas con su presencia en la provincia para dirimir estos asuntos. “Creemos que esto es algo que se resolverá en el corto plazo”, dicen desde el espacio del ministro de Economía.

El desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) convocará a todos y a todas. Quizás entre cafés, medialunas y rosca, se acerquen algunas posiciones.