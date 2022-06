El PJ pidió que se inicie un juicio político a Ibáñez por el caso Bonarrico

El Partido Justicialista anució hoy que pedirá que se inicie un juicio político al ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, por el caso de los subsidios que se iban a entregar a la fundación Acción Social, que preside el ex senador provincial Héctor Bonarrico.

El nuevo movimiento del frente opositor lo reveló esta mañana en conferencia de prensa el jefe de bloque del Frente de Todos, Germán Gómez, quien acusó al Gobierno de participar en un hecho “de corrupción”; y sobre Ibáñez -que se encuentra en Canadá en la misión minera junto al gobernador, Rodolfo Suárez- manifestó que fue un “partícipe necesario” para este hecho.

Gómez presentó la denuncia, que se tratará la semana que viene en la Cámara de Diputados. No obstante, ya tiene adelantado por parte del oficialismo su voto negativo, y no se espera que avance, teniendo en cuenta que se necesita mayoría especial para iniciar juicio político a un funcionario provincial.

“Si logra las mayorías necesarias se conformará la comisión del juicio politico, y se iniciará el proceso de acusación”, adelantó Gómez.

Por otro lado, al margen de si recibe o no los votos del oficialismo, marcó que desde el Frente de Todos insistirán “porque es un hecho de corrupción gravísimo que ha puesto en velo la institucionalidad de Mendoza, donde hay un Ministro que no habla y un Gobierno que lo esconde para no dar explicaciones”.

También marcó que no han tenido, desde que se conoció la polémica, algún tipo de comunicación ni con el Ministro ni con el Gobierno. ”Es lamentable que suceda un hecho así sin explicaciones”, marcó.

Disparos a la Justicia

Por otro lado, el legislador sanrafaelino apuntó contra los fiscales de Delitos Económicos, Flavio D’Amore y Hernán Ríos, que están llevando a cabo la investigación judicial, y los acusó de ralentizar el proceso de investigación.

“Nos preocupa el avance de la investigacion en el fuero penal. Esperamos no estar ante un fiscal ‘tortuga’ que no quiera investigar la causa. Hasta el moento no hubo citaciones, no fue interrogado ningún funcionario público, ni tampoco Bonarrico”, acotó.

También agregó que la Fiscalía “debería haber tomado medidas más rápidamente. De no avanzar este proceso, más allá que seamos denunciantes, nos constituiremos como querellantes”, finalizó.