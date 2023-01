El peronismo disidente tiene precandidato para la intendencia de Guaymallén

Alternativa Peronista de Mendoza, el espacio disidente de la conducción oficial del PJ, avanza con su armado de cara a las elecciones de 2023. Este fin de semana, el senador provincial Rafael Moyano se lanzó como precandidato a intendente de Guaymallén.

Lo hizo en un acto realizado en la sede de la Unión Vecinal del Barrio Santa Elvira, en Las Cañas, dónde asistieron dirigentes vecinales, autoridades de centros de jubilados, artistas, artesanos, pastores de credos religiosos, representantes de diferentes colectivos y exfuncionarios de distintos gobiernos justicialistas.

Entre las líneas internas justicialistas que asistieron estaban Militancia Social Guaymallén (referenciada por Juan Carlos Villegas), Mejor Godoy Cruz (con Mariano Martínez a la cabeza) y la Corriente Nacional de la Militancia (con la presencia de Fernanda Lacoste e incluso con un saludo grabado enviado por su máximo dirigente local, Guillermo Carmona).

En su discurso, Moyano aseguró que “Guaymallén es el departamento con más problemas de inseguridad y todos los departamentos tienen el mismo problema. Los intendentes no dicen nada ni en Guaymallén ni en Godoy Cruz ni en Capital. Son totalmente cómplices del peor gobierno. ¿Cómo no nos vamos a rebelar ante el peor gobierno de la historia de Mendoza? ¿Cómo vamos a permitir que vuelva (Alfredo) Cornejo? No podemos permitirlo. Nos tenemos que rebelar”.

Rafael Moyano en el acto de lanzamiento en Guaymallén. Gentileza

“No puede ser que los intendentes en los distintos departamentos no peleen por los derechos que tienen cada uno de sus ciudadanos –refutó el legislador–. Nunca escucho a (Marcelino) Iglesias hablar sobre los problemas que tienen los vecinos de Guaymallén con el transporte, por ejemplo. De los 22 centros de salud se cerraron 17 durante la pandemia; solamente quedaron abiertos cinco y Guaymallén no tiene un hospital”, criticó.

Y dijo que “acá hay dirigentes que representan a muchos de los vecinos organizados de Guaymallén. Ellos todos los días pelean por sus vecinos y lo hacen solos, porque el Estado está totalmente ausente. Por ejemplo, Guaymallén tenía antes 25.000 chicos en las escuelas de verano, donde les garantizaban la salud y la educación. Trabajaban todo el año y en el verano contrataban más de 300 trafics y colectivos para garantizarles el deporte, la salud y la educación, porque se les daba apoyo escolar”.

Por otro lado, el senador apuntó contra la dirigencia del PJ: “El problema que tenemos es que el enemigo ya ha elegido con quién quiere confrontar, y confronta con los que de alguna manera lo único que vienen asegurando es una permanencia mínima en la Legislatura y los concejos deliberantes”.

“El año que viene (por 2023) veamos la posibilidad de dejar de tener algunas mezquindades y ponernos a trabajar a favor del pueblo. Lo que necesitamos es recuperar la provincia, pero con identidad y pertenencia mendocina”, cerró Moyano.