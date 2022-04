El peronismo criticó duramente el “plan b” de Portezuelo que debate el Consejo Económico Ambiental y Social

En medio de un contexto de incertidumbre por la realización de la obra Portezuelo del Viento, el gobierno provincial comienza a evaluar alternativas para utilizar los U$S 1.023 millones en otro tipo de obras, en caso que el laudo presidencial que se aguarda sobre la presa sea negativo para Mendoza.

En paralelo al pedido que realizó el gobernador, Rodolfo Suárez, al presidente, Alberto Fernández, para utilizar los recursos en otras obras si hay un laudo negativo, va tomando más forma el famoso “plan b” de Portezuelo, un paquete de obras hídricas y proyectos que se votarán en el Consejo Económico, Ambiental y Social (CEAS) el próximo lunes; y que podrían servir de base -más allá que no es vinculante la votación- para que el Gobierno pueda llevar a cabo esos trabajos con esos recursos.

El Partido Justicialista salió al cruce del plan de 13 grandes iniciativas, que contienen desde proyectos obras de todo tipo (tanto de Irrigación como de Aysam) hasta ideas y expresiones de deseos de otras iniciativas, que surgieron del debate de la Comisión de Agua y Saneamiento, conducida por el intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar.

Dardos envenenados

Mediante un documento, el partido político opositor, que tiene como representante a la ex legisladora Patricia Fadel, enumera una serie de críticas a estas 13 iniciativas, y dejaron en claro que “son intenciones desarticuladas, pero de ninguna manera es un Plan Estratégico del recurso hídrico de los próximos 30 años”.

En primer lugar, aseguraron que el paquete de ideas que se presentó en la Comisión “carece de estructura y contenido básico para poder alcanzar un diagnóstico real y menos aún pretender constituir la base para elaborar un plan de gestión integral del recurso hídrico con aportes de un banco de proyectos”.

En diálogo con Fadel, la representante del PJ aseguró que como partido intentaron poner técnicos para participar en cada una de las comisiones, “pero no nos tuvieron en cuenta desde el CEAS” y que, al no formar parte de la comisión de Agua y Saneamiento, no pudieron seguir la evolución de estos proyectos.

En cuanto a las críticas, la ex legisladora suscribió al documento, que se quiso presentar días atrás en el CEAS y fue bochado por la secretaria técnica, Jimena Estrella, por extemporáneo, ya que se debería haber presentado en diciembre.

Uno de los dirigentes técnicos del PJ, expresó a este medio que más que un banco de proyectos o plan estratégico, son “expresiones de deseo e iniciativas inconexas. No tienen forma de implementarlos porque no son proyectos”.

En el escrito que enviaron desde el PJ se realiza una serie de puntos en los cuales se hace referencia a planes, programas, proyectos y líneas de trabajo de los últimos 30 años que “no se han llevado a cabo o no han sido tenido en cuenta en estas iniciativas de la comisión”, como por ejemplo el Plan Agua 2020, que hizo Irrigación entre el 2012 y 2017; la ley 8629 del programa de Ciudadanía del Agua (de cuidado del agua) que desde el 2015 “no se siguió aplicando”; o el Pacto del Bicentenario del Plan Estratégico de Desarrollo, en 2010, “que fue convalidado por ley en la Legislatura con el apoyo de 139 organizaciones”.

Pero además, se marcó que el conjunto de proyectos “no cuentan con nivel técnico ni político” y que también es “muy pobre el análisis de contexto” respecto a la crisis hídrica.

Además, marcan que no se ha hecho un “análisis retrospectivo de todos los antecedentes en materia hídrica-ambiental para implementar estrategias en un escenario prospectivo” y que, en contraposición, se presentan “ideas e iniciativas aisladas que no cuentan con viabilidad y coordinación institucional”.

Entre otras críticas, también sumaron que el problema “no es el agua”, como se dice en el documento que se votará en el Consejo, sino “la gestión del recurso hídrico”; y finalmente dispararon que que no se debería convocar al comité de expertos para que recolecte y complemente la totalidad de proyectos existentes, tal como se sugiere desde la comisión, sino al revés: “Primero que opinen las instituciones que saben de recursos hídricos y después aprobar el documento, considerando que los que integran el CEAS no son expertos en el tema”.

De igual manera, desde el PJ pidieron más tiempo para discutir y “reformular este trabajo. Podemos participar, aportar y enriquecer, pero debemos ponernos de acuerdo en 3 o 4 ejes y estrategias, convalidarlas y consensuarlas. Pero si se dicen participativos, deben hacerlo con la oposición”, acotaron.

Defensa de la Comisión

Del otro lado del mostrador se mostraron sorprendidos no solamente por el tono del informe en el que se apoya Fadel y el PJ, sino porque dejaron en claro que es “un cúmulo de proyectos que se confluyeron con la idea de que a futuro se desarrolle un masterplan”.

Los Andes intentó comunicarse con el intendente de Godoy Cruz García Zalazar, pero se excusó a responder o dar declaraciones hasta por lo menos el lunes que viene, fecha en la que se realizará la votación en una nueva reunión del CEAS.

Desde su entorno intentaron bajar de igual manera la temperatura del tema, y argumentaron que no ven el motivo de tanta crítica a pocos días de su votación. “No se trata de proyectos que vayan a ser llevados a cabo de forma unilateral. Esto debería formar parte de un masterplan y al ser no vinculante, luego el Poder Ejecutivo determinará si pretende o no llevar adelante las propuestas”, comentaron.

Otros de los actores que participó en la comisión es Arturo Lafalla, ex gobernador de la provincia, que es líder además del Grupo Olascoaga, movimiento que ha planteado en varias oportunidades un extenso informe en el que pide que se utilicen los U$S 1.023 millones resguardados a Portezuelo del Viento, a obras de Irrigación y Aysam.

Si bien desde el Grupo Olascoaga dejaron en claro que no participaron activamente de la comisión (Lafalla lo hace en calidad de ex gobernador), reaccionaron con el mismo asombro sobre el informe de lo que llamaron “parte del PJ”.

“¿Dónde está el aporte en ese informe? Vemos un documento en el cual se muestran horrorizados en la terminología porque dicen que el problema no es el ‘agua’ sino la ‘gestión hídrica’, pero no encontramos ni un solo aporte a lo que no deja de ser un proyecto para mejorar la situación en la que se encuentra Mendoza en este aspecto”, expresaron.

Desde el Grupo Olascoaga, además, indicaron que hace 2 años que se ha pedido que se convoque a los que saben, y “aún eso es criticado por esa parte del PJ”.

“Seguramente en algunos puntos que han marcado tienen razón y hay mucho que hacer. Pero lo que hay que buscar es soluciones, no generar más lío sin plantear la respuesta. Todos coincidimos que tenemos problemas con el agua. El tema es ver qué hacemos al respecto”, puntualizaron.

Y finalizaron: “Llama la atención la crítica. Creemos que es un momento de aportar soluciones y al menos nosotros lo hemos hecho desde nuestro lugar”.