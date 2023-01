El partido de Javier Milei tiene personería jurídica en Mendoza y ya trabaja para el armado de listas

La Libertad Avanza con sello propio en Mendoza. El Partido Libertario se conformó como tal y adquirió la personería jurídica. En otras palabras: tiene el sello para presentar listas provinciales y en los departamentos. Más allá de la alianza de Javier Milei con el Partido Demócrata, podrían armar rancho aparte si así lo deciden. En las elecciones primerias podrían disputar candidaturas con los gansos.

El armado electoral viene lento mientras se termina el proceso interno con los nuevos cargos. Las elecciones internas para elegir congresistas partidarios será el 12 de febrero de acuerdo al edicto publicado en el Boletín Oficial. Sin embargo, no detiene la marcha en comunas del Gran Mendoza en las que se trabaja para armar listas aunque no hay nombres de candidaturas.

Javier Milei sigue adelante con su candidatura presidencial y en Mendoza había desembarcado buscando apoyos y tanteando al electorado. El espacio se transformó en partido luego de reunir las 4 mil afiliaciones lo que le permite presentarse por su cuenta en las próximas elecciones. Mientras duró el partido en formación, estuvo presidido por Gastón Pescarmona y acompañado por Luciano Mulot, Damián Córdoba, Nicolás Rivera, entre otros y otras integrantes.

El Partido Demócrata se mostraba como aliado y ofrecía el sello para oficializar las listas. Ahora no es necesario contar con el apoyo ganso, pero no se analiza romper el compromiso anunciado. Mientras terminan de ultimar detalles y evalúan abrir una sede propia, hay movimientos internos aunque el receso estival lo ha frenado un poco.

El diputado libertario Ramiro Marra estuvo en Mendoza y reunió a la tropa.

“Después de un largo proceso de afiliaciones, tenemos Partido Libertario en Mendoza. Ahora viene la etapa de organización interna para ubicarnos departamentalmente, con autoridades. Ahora elegimos congresistas del partido y luego vendrá el resto del armado de la estructura”, explicó Mulot a Los Andes. En Godoy Cruz se presenta como referente y está organizando la tropa para terminar de definir las candidaturas, luego de la asunción de las nuevas autoridades.

Con respecto a nombres, el comerciante libertario evita confirmaciones aunque todo indica que presentarán listas en todas las categorías. “Es lo más probable, pero queremos meter al menos dos concejales en cada departamento. Mendoza está muy atada al bipartidismo y nosotros proponemos otra cosa. Para poder competir, vamos a tener que tener un candidato a Gobernador”, expresó.

¿Libertarios y gansos en una PASO?

Nadie habla de darle la espalda al Partido Demócrata, pero los libertarios están dispuestos a pujar lugares. Hay departamentos en los que no habrá disputa porque la estructura no termina de conformarse. En otros, está aceitada y bajo liderazgos. Además de Mulot en Godoy Cruz, hay otros ejemplos. En Maipú, que podría ser el primero en apurar el armado, está Catalina Garay, profesora de historia y con adhesión a las ideas libertarias.

Por el lado de Luján de Cuyo se muestra Marcelo González, empresario de la construcción aunque retirado. “Es un referente”, destacan los libertarios. En Guaymallén aparecen Marcelo y Valentino Reginato, padre e hijo y quienes provienen del sector comercial. El joven es estudiante y presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Pablo Nogués. “Siempre han sido de la Franja Morada o del peronismo, bueno ahora lo conducen los libertarios”, aclaran.

“Estamos detrás de la figura de Milei porque es una gran mano. Ha hecho una alianza con el Partido Demócrata y estamos obligados a ir a internas. En Godoy Cruz hasta ahora es lo que vamos a hacer. Creemos por la cantidad de afilados podemos ganarle al PD”, confirma Mulot. Esta estrategia para legitimar la candidatura podría trasladarse a otros departamentos y a otras instancias.

Milei había tenido la adhesión de los jóvenes que no encuentran en los partidos tradicionales una representación. Sin embargo, hay otras franjas etarias. “Todos venimos de afuera de la política y entre los afiliados hay gente de Protectora que se desilusionó con lo de José Luis Ramón, también mucho peronista desilusionado. En Godoy Cruz hay gente mayor y jubilada, no tienen la obligación de votar pero van igual porque no les alcanza”, contó Luciano Mulot.

El dirigente libertario asegura que no hay charlas con otros espacios y sumar fuerzas. “No nos identificamos con ninguno, vamos por la línea liberal, porque en el fondo todos quieren carguitos, la estructura estatal. Nosotros proponemos un cambio radical, más de fondo”, asegura.