“El okupa de Alberto Fernández”: qué dijo Fernanda Vallejos tras su furioso audio contra el Presidente

La diputada ultrakirchnerista, Fernanda Vallejos, habló de su furioso audio en el que tildó a Alberto Fernández de “okupa”, “enfermo” y “atrincherado” en el poder y defendió su postura, pese a pedir disculpas por los insultos.

“Me entero que se filtró una conversación privada donde, en el marco de la angustia que a muchos y muchas nos generó el resultado del domingo que dio cuenta del sufrimiento de nuestro pueblo y de que no pudimos satisfacer sus aspiraciones. Tuve expresiones realmente impropias”, reflexionó Vallejos en Twitter, al confirmar que sus palabras son ciertas, aunque estaba “angustiada” al decirlo tan severamente.

Lamento haber agraviado a compañeros con mis palabras y hago públicas las disculpas del caso.

Estoy segura que, en ámbitos PRIVADOS, como humanos que somos, todos hemos tenido exabruptos en nuestras vidas, propios del fragor del momento, de los que hemos tenido que arrepentirnos. — Fernanda Vallejos (@fvallejoss) September 16, 2021

No obstante, la diputada del ala de Cristina Kirchner alegó que “todos hemos tenido exabruptos”, minimizando lo sucedido.

“Lamento haber agraviado a compañeros con mis palabras y hago públicas las disculpas del caso. Estoy segura que, en ámbitos privados, como humanos que somos, todos hemos tenido exabruptos en nuestras vidas, propios del fragor del momento, de los que hemos tenido que arrepentirnos”, declaró.

La cristinista Fernanda Vallejos trató de "enfermo", "okupa" y "atrincherado" a Alberto Fernández -

La economista sumó: “No hay mucho más para decir, más que lamentar también, la utilización de conversaciones del ámbito de lo estrictamente privado, dadas en un momento muy particular”.

El audio de Fernanda Vallejos contra Alberto Fernández

En medio de las presiones en el Gobierno tras la derrota de las elecciones PASO, salió a la luz un fuerte audio de la diputada ultrakirchnerista, Fernanda Vallejos, dirigido al presidente Alberto Fernández, a quien tildó de “enfermo”, “ciego”, “sordo”, “okupa” y “atrincherado” al poder.

“El tipo está atrincherado, como (Martín) Redrado en el Banco Central, así, atrincherado en la Casa Rosada. No tiene votos. No tiene legitimidad. No tiene a nadie. Mirá si (la gente) va a votar a este mequetrefe que no sirve para nada”, aseguró la economista Vallejos.

“Quiere conservar a su núcleo de inútiles, que están ahí de prestado ocupando las oficinas de la Casa Rosada y no han hecho nada”, lanzó en otro tramo de la nota de voz enviada por WhatsApp.