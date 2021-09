Aborto, diálogo y elogios: los “me gusta” que dio Alberto Fernández en Twitter en plena crisis

El presidente Alberto Fernández avaló el miércoles por la tarde en Twitter distintos mensajes de apoyo y elogios a su gestión, mientras en la Casa Rosada se acumulaban las cartas de renuncias a disposición por parte de “Wado” de Pedro (Interior), Martín Soria (Justicia) y Fernanda Raverta (Anses), entre otros funcionarios del ala de Cristina Kirchner.

En paralelo a las acaloradas reuniones, la cuenta de Twitter (@alferdez) sumaba distintos “me gusta” a tuits que destacaban algunas medidas aplicadas por el jefe de Estado en sus casi dos años de gobierno.

Uno de los tuits al que Fernández le dio like fue el de la periodista Mariana Carabajal: “Que hayamos conquistado el derecho al aborto no fue magia. La Campaña, el activismo feminista, la transversalidad política y un Gobierno que se jugó en pandemia. No me lo olvido”.

Reaccionó también con un corazón al mensaje de un funcionario propio: el administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, Enrique Tomás Cresto, quien resaltó que “la unidad y fortalecimiento de la coalición gobernante y del Frente de Todos constituyen la mejor garantía para la reconstrucción del país”.

Alberto Fernandez saliendo de Casa Rosada el miércoles - Foto: Federico López Claro / Corresponsalía

Fernández le dio like al resumen en un hilo que realizó Agustín Rossi. El exministro de Defensa -renunció por su precandidatura en las PASO- recordó la derrota del kirchnerismo en las legislativas de 2009, 2013 y 2015 y afirmó que de esas situaciones adversas se salió “con el espacio unido”: “¿Por qué si antes salió bien no tendríamos que hacerlo ahora?”.

“Hay que seguir el mismo camino: abroquelarnos debajo de la conducción de quien preside, Alberto Fernández”, declaró Rossi en tono de unión peronista.

El Presidente avaló el tuit de periodista Matías Schapiro: “En pandemia, con el país estallado, la industria produce arriba de 2018, puso 7 puntos del PIB en medidas de apoyo, reestructuró la deuda con privados, avanzó en la renegociación con el FMI y una relación equilibrada con el mundo. @alferdez acertó en lo central. Hay que bancar”.

Y añadió su corazoncito a las declaraciones de Antonio Caló, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), en la radio. “Nosotros vamos a apoyar al gobierno nacional”, dijo el sindicalista en el programa de Jorge Rial. Otro tuit que recibió el like del Presidente fue el emprendedor Pierpaolo Barbieri, quien advirtió que “en momentos de incertidumbre es imperativo preservar las instituciones”.

Sergio”el Oso” Leavy, senador nacional por Salta, también tuvo la aprobación del Presidente. Había expresado que lo apoyaba “cualquiera sea la decisión que se tome”, agregando que “no debemos temerle al diálogo y debate interno”.