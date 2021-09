El audio de una diputada ultra K contra Alberto Fernández: “Es un enfermo y okupa”

En medio de las presiones en el Gobierno tras la derrota de las elecciones PASO, salió a la luz un fuerte audio de la diputada ultrakirchnerista, Fernanda Vallejos, dirigido al presidente Alberto Fernández, a quien tildó de “enfermo”, “ciego”, “sordo”, “okupa” y “atrincherado” al poder.

“El tipo está atrincherado, como (Martín) Redrado en el Banco Central, así, atrincherado en la Casa Rosada. No tiene votos. No tiene legitimidad. No tiene a nadie. Mirá si va a votar a este mequetrefe que no sirve para nada”, aseguró la economista Vallejos.

“Todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, que el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa en un escritorio con todas las renuncias sobre la mesa”, reflexionó la legisladora defensora de Cristina Kirchner en la grabación de casi 12 minutos en la que disparó no solo hacia al Presidente, sino al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y otros miembros del Frente de Todos, derrotados en las PASO.

“No lo hizo y no lo quiere hacer, quiere conservar a su núcleo de inútiles, que están ahí de prestado ocupando las oficinas de la Casa Rosada y no han hecho nada. No hay conducción política porque el jefe de Gabinete es un payaso”, cuestionó la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires.

Sorpresivamente, y pese a que el Gobierno dice otra cosa en público, Vallejos reconoció que no se asistió a la ciudadanía como se debía haber hecho, reconoció que hubo muchas más muertes por Covid-19 que las que deberían haber existido y aseguró que hay un problema político en la conducción del Frente de Todos.

Fernanda Vallejos trató de "enfermo", "okupa" y "atrincherado" a Alberto Fernández -

“Martín Guzmán hizo un presupuesto donde se partía de la premisa de que en marzo se terminaba la pandemia. Todos sabíamos que era una mentira, pero no solo eso: cuando ocurrió lo obvio y hubo que endurecer las medidas de cuidado... no hubo medidas económicas que acompañen. Y tenemos prácticamente equilibrio fiscal. ¡Equilibrio fiscal con 50% de pobreza y en medio de una pandemia! Era obvio que la gente no iba a venir aplaudiendo”, manifestó Vallejos en la nota de voz filtrada por WhatsApp y redes sociales.

Qué dijo Fernanda Vallejos tras su audio furioso

“Tuve expresiones realmente impropias”, reflexionó Vallejos en Twitter, al confirmar que sus palabras son ciertas, aunque estaba “angustiada” al decirlo tan severamente.

“Lamento haber agraviado a compañeros con mis palabras y hago públicas las disculpas del caso. Estoy segura que, en ámbitos privados, como humanos que somos, todos hemos tenido exabruptos en nuestras vidas, propios del fragor del momento, de los que hemos tenido que arrepentirnos”, acusó al resto de la población.

Y sumó: “No hay mucho más para decir, más que lamentar también, la utilización de conversaciones del ámbito de lo estrictamente privado, dadas en un momento muy particular”.