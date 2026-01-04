4 de enero de 2026 - 11:39

El Obelisco se iluminó con los colores de Venezuela como gesto de apoyo al pueblo venezolano

La intervención simbólica fue acompañada por un fuerte mensaje del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, con duras críticas al régimen de Nicolás Maduro.

El Obelisco se iluminó con los colores de Venezuela como gesto de apoyo al pueblo venezolano.

El Obelisco se iluminó con los colores de Venezuela como gesto de apoyo al pueblo venezolano.

A través de un extenso texto difundido en redes sociales, Macri sostuvo que “la Ciudad de Buenos Aires siempre ha estado, está y estará del lado de la libertad” y afirmó que el 3 de enero de 2026quedará marcado como un día histórico”, no solo en términos políticos, sino también humanos, al representar “la posibilidad de vivir sin miedo”.

En su mensaje, el jefe de Gobierno denunció que durante años “la dictadura de Nicolás Maduro le arrebató a Venezuela lo más básico y esencial para el ser humano: su libertad”, en referencia a la imposibilidad de elegir, expresarse, trabajar y proyectar una vida sin el control del Estado.

Macri recordó además que Buenos Aires fue destino de miles de venezolanos que debieron emigrar “huyendo del hambre y la persecución política”, y subrayó el rol de la Ciudad como espacio de acogida y refugio.

El mandatario porteño remarcó que frente a regímenes que persiguen a quienes piensan distinto, anulan derechos y utilizan el terror como método de sometimiento, “no hay neutralidad posible”. En esa línea, advirtió que la indiferencia “es complicidad” y sentenció: “En momentos como este, solo hay un lado correcto de la historia”.

La iluminación del Obelisco se sumó así a una serie de gestos institucionales de la Ciudad en apoyo a la causa venezolana y, según el mensaje oficial, reafirma el compromiso de Buenos Aires con “la libertad, la justicia y la dignidad humana”, valores que, concluyó Macri, marcan su historia, su presente y su futuro.

La Ciudad se pintó con los colores de Venezuela.

