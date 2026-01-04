La intervención simbólica fue acompañada por un fuerte mensaje del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, con duras críticas al régimen de Nicolás Maduro.

El Obelisco se iluminó con los colores de Venezuela como gesto de apoyo al pueblo venezolano.

Tras la detención de Nicolás Maduro en Venezuela, el Obelisco de Buenos Aires se iluminó con los colores de la bandera de Venezuela como una señal política y simbólica de respaldo al pueblo venezolano. La acción fue acompañada por un mensaje público del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien expresó su postura contra el régimen chavista.

A través de un extenso texto difundido en redes sociales, Macri sostuvo que “la Ciudad de Buenos Aires siempre ha estado, está y estará del lado de la libertad” y afirmó que el 3 de enero de 2026 “quedará marcado como un día histórico”, no solo en términos políticos, sino también humanos, al representar “la posibilidad de vivir sin miedo”.

En su mensaje, el jefe de Gobierno denunció que durante años “la dictadura de Nicolás Maduro le arrebató a Venezuela lo más básico y esencial para el ser humano: su libertad”, en referencia a la imposibilidad de elegir, expresarse, trabajar y proyectar una vida sin el control del Estado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jorgemacri/status/2007616277905301881&partner=&hide_thread=false La Ciudad de Buenos Aires siempre ha estado, está y estará del lado de la libertad.



El 3 de enero de 2026 quedará marcado como un día histórico para cada venezolano y para millones de personas en todo el mundo. No solo por un hecho político, sino por algo mucho más profundo: la… pic.twitter.com/wteTF0GnTw — Jorge Macri (@jorgemacri) January 4, 2026 Macri recordó además que Buenos Aires fue destino de miles de venezolanos que debieron emigrar “huyendo del hambre y la persecución política”, y subrayó el rol de la Ciudad como espacio de acogida y refugio.

El mandatario porteño remarcó que frente a regímenes que persiguen a quienes piensan distinto, anulan derechos y utilizan el terror como método de sometimiento, “no hay neutralidad posible”. En esa línea, advirtió que la indiferencia “es complicidad” y sentenció: “En momentos como este, solo hay un lado correcto de la historia”.