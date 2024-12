El mensaje navideño de Mauricio Macri: “La paz es a los países del mundo lo que la salud es a las personas”

Mauricio Macri publicó su saludo de Navidad en sus redes sociales y pidió “que se mantenga la paz”. El exmandatario dijo que el mundo y la región viven “un monto de alta intranquilidad planetaria”.

“La paz es a los países del mundo lo que la salud es a las personas. Cuando la tenemos no se ve, pero cuando la perdemos ya no hay nada más importante”, escribió el ex mandatario.

“Estamos viviendo un momento de alta intranquilidad planetaria, también en la región. Por eso, mi deseo de Navidad es, por sobre todo, que se mantenga la paz, lo demás se podrá resolver”, agregó.

En la misma línea, planteó: “Brindo con los argentinos por un tiempo mejor, también en paz, donde nuestro país cumpla la promesa que siempre tuvo con nosotros: ser grande, justo y poderoso”.

“Tengo una gran confianza en que eso pasará. Para cada familia deseo unión y amor (el amor también es como la paz y la salud). Brindo con ustedes por todo eso”, concluyó.