El líder piquetero, Eduardo Belliboni, afirmó que Javier Milei busca “un plan de asesinato de la mayoría de la población”

El líder de Unidad Piquetera, Eduardo Belliboni, salió a responder a la advertencia de Javier Milei, quien en su discurso de asunción aseguró que quienes corten calles no cobrarán planes sociales. Al respecto, el dirigente social sostuvo que las organizaciones sociales “no” van “a aceptar el retroceso social que Milei ha anunciado” durante su discurso de asunción de ayer.

Además, mediante una entrevista radial por AM 750, Belliboni detalló: “Ojalá le vaya mal a los planes de asesinato de la mayoría de la población que quiere este señor”. En ese marco, también reiteró que van a movilizarse para rechazar las políticas del gobierno libertario. Luego, durante una entrevista con Radio con Vos, el dirigente social no dudó en acusar de mentiroso a Milei por decir que el costo de la crisis lo iba a pagar la casta y en realidad “lo van a pagar los trabajadores”.

Y sumó: “Primera mentira. Segunda mentira: iba a dolarizar. Yo conozco muchos pibes en los barrios porque creían que los 500 mangos que tenían en el bolsillo se iban a convertir en 500 dólares. Bueno, no va a ser así. Así que ya empezó un proceso de desilusión con Milei”. Belliboni no ahorró críticas para calificar el primer discurso de Milei y lo tildó de “persecutorio” hacia quienes reciben alguna ayuda estatal.

AYUDA Y DESCONTENTO SOCIAL

“Si tenés una ayuda social el mensaje fue ‘si protestás, te voy a sacar el plan’”. Lo cual es absolutamente grave, porque desde un presidente decirle a una persona que no puede protestar, que no tiene derecho a protestar porque tiene la desgracia de tener que tener una ayuda social me parece muy grave, porque es persecutorio”, destacó el líder piquetero durante la entrevista.

Eduardo Belliboni, del Polo Obrero. Foto: La Voz

Belliboni también aclaró que el discurso del mandatario fue “extorsivo” por sostener que “si no es esto, viene la hiperinflación. Ningún economista dice que va a haber un 15.000% de inflación en Argentina. Es imposible eso, es un delirio, y tiene que ver con un discurso. Pero tiene un sentido, tiene el sentido de ser extorsivo: es esto o la híper”.

Tras ratificar la movilización de organizaciones sociales del próximo 20 de diciembre, el líder de Unidad Piquetera concluyó: “Lo fundamental de todo esto es que tiene que llamarnos a la reflexión de la necesidad de prepararnos para lo que viene desde los trabajadores con la organización de la lucha contra este ‘plan motosierra’ que es muy, muy negativo. No solo para los trabajadores, porque cuando le va mal a los trabajadores le va mal al país”.

SEGUÍ LEYENDO: