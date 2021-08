El jueves, el Gobierno y Ampros vuelven a sentarse en la mesa paritaria

El enfrentamiento entre la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) y el Gobierno provincial ha ido en aumento en los últimos días, y tras momentos de tensión ayer, una reunión en Casa de Gobierno pareció calmar las aguas. Si bien hoy se realizará la segunda jornada de paro, se abrirá nuevamente una etapa de paritarias en la cual se intentará acercar posiciones. El jueves, los negociadores del Gobierno y el gremio de profesionales de la salud se verán las caras otra vez para arrimar posiciones.

A priori, el Gobierno no evalúa mejorar la última oferta que hicieron el miércoles pasado y que Ampros rechazó de plano, sin consultar a las bases: 11% (6% en septiembre y un 5% en noviembre) al incremento salarial de 29% ya acordado a principios de año. En total 40% y sin los bonos no remunerativos.

Ayer, el gremio -en medio de las primeras 24 horas de medidas de fuerza- decidió realizar una protesta en el Campo Histórico El Plumerillo, en Las Heras, donde el gobernador Rodolfo Suárez iba a participar del acto oficial por el aniversario de fallecimiento del general Don José de San Martín. No obstante, a raíz de la manifestación, el intendente anfitrión, Daniel Orozco, decidió suspender los festejos “por motivos de seguridad”, e intercedió junto al presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, para que Suárez -que al conocer la situación de protesta no fue a Las Heras-, recibiera a los gremialistas.

De dicha reunión que se desarrolló cerca del mediodía, en el que participaron los ministros Víctor Ibáñez (Gobierno), Ana Nadal (Salud) y Lisandro Nieri (Hacienda), resultó que volverán a verse las caras las partes en la Subsecretaría de Trabajo, para negociar un aumento salarial.

En diálogo con los medios de comunicación, Ibáñez destacó que la provincia “tiene la necesidad de seguir haciendo el mayor esfuerzo posible desde el Estado” y que a través de eso se llevará a la Subsecretaría de Trabajo el aumento propuesto días atrás de un 40% anual, que significaría un 11% de suba que se sumará al 29% que ya se había acordado entre fines del año pasado y el mes pasado -con un aumento por decreto-. El objetivo será que Ampros baje la propuesta a las bases para que decidan si aceptan o no . También quedará un espacio de revisión de la oferta y del avance de la inflación en noviembre.

De acuerdo a esto, el funcionario también sostuvo que se tocarán temas no salariales que ha puesto sobre la mesa Ampros (como pases a planta, situación de licenciados en enfermería y ley de residentes), pero valoró la posibilidad de que sean las bases las que acepten o rechacen la propuesta del Poder Ejecutivo. Recordemos que esta última oferta fue rechazada de plano por el sindicato la semana pasada.

No obstante, no dejó lugar el Gobierno para que se sienten en la mesa paritaria gremios del régimen 15 (no profesionales). Si bien Ampros estuvo acompañado del gremio de Sitea, la representación hoy la tiene ATE, que acordó en las últimas paritarias el aumento del 29%, con una nueva reunión en noviembre.

Por parte del sindicato, Claudia Iturbe, secretaria gremial de Ampros que estuvo reunida junto a Isabel Del Pópolo -secretaria general - con el Gobernador, calificó de “bueno” el encuentro y valoró el hecho de poder volverse a sentar en paritarias y de manera formal en la Subsecretaría de Trabajo. La expectativa que se tiene es poder recibir una propuesta mejor incluso a la que se les presentó la semana pasada.

Respecto al pedido salarial, expresó que las bases “piden un 45% de aumento” y que están previendo la inflación anual, “que se estima según el Banco Central que será del 48,2%”. No obstante, en el Gobierno sostienen que ese 45% de aumento anual más el blanqueo de los bonos por $54.000 (en 12 cuotas) más el de $28.000 (en 4 cuotas) “lleva la cuenta a un aumento del 70% anual, que es imposible de pagar para el Poder Ejecutivo”, acotaron.

Iturbe además marcó que se puso sobre la mesa la situación de los residentes y también un pedido especial para que no se descuenten los días de paro. “El Gobernador no dará los descuentos de los días de paro si nos sentamos a discutir, y eso es lo que haremos”, adelantó.

Problemas en Las Heras

En el oficialismo local, no obstante, hubo enojos y lamentos sobre la suspensión del acto que se iba a realizar en el Campo Histórico El Plumerillo en Las Heras, y que se suspendió con el ingreso de los manifestantes al predio. “Los reclamos pueden ser muy justos. Somos médicos y entendemos, pero no era el lugar ni la ocasión adecuada”, sostuvo Orozco, quien estaba junto a su par -también médico- Raúl Rufeil; y el presidente de la cámara de Diputados, Andrés Lombardi.

“Estamos muy dolidos por lo que ha ocurrido. El Gobernador me dijo que quería venir y estar presente. Pero es un tema de seguridad, no estaban dadas las condiciones. Yo vi cómo atropellaron a una persona que estaba en muletas. No lo respetaron”, destacó el intendente lasherino y apuntó contra los gremialistas.

“Yo fui el único que recibí a gente de Ampros para poder interceder. Pero no es el momento ni la ocasión. Yo estoy de acuerdo con el reclamo pero estoy muy dolido por la situación que pasamos”, marcó.

También se manifestó Lombardi, quien dijo que “es una falta de respeto que un reclamo, aunque sea legítimo, empañe un homenaje que nos involucra como argentinos. Los gremios tenían el compromiso de ser recibidos por el gobernador y no les importó. No era el momento ni el lugar”, apuntó.

Desde el gremio, por su parte, marcaron que el ingreso al predio por parte de los manifestantes fue “pacífico”, que fueron “reprimidos” por la policía local y que la intención era “poder participar en paz”.

Hoy sigue el paro

Si bien hubo un acercamiento entre el gremio y el Gobierno provincial, eso no llevó a que Ampros desactivara la medida de fuerza, que ayer llegó -según el sindicato – a un 90% de acatamiento. “La medida de mañana (por hoy) es imposible pararla, estamos a menos de 24 horas y esto ya no se puede frenar”, señaló Iturbe.

Además destacó que el paro de ayer fue casi total, y que “lo único que se está haciendo es la atención de emergencias y urgencias en las guardias y los internados. De ahí en más vamos a sentarnos a discutir sin medidas de acción, a eso nos hemos comprometidos”, marcó, pero también advirtió: “Si en esto no se llega a un acuerdo seguiremos” con las medidas.

No obstante, la sindicalista no puso fechas, y aclaró que lo importante es “discutir tranquilos”. “Queremos saber realmente cuál va a ser la inflación real y cómo está impactando eso en nuestro salario”, marcó, y sobre la situación de la provincia, sostuvo que Suárez les dijo que la provincia “no estaba en muy buenas condiciones económicas”

Recordemos que tras el rechazo de la última propuesta del Gobierno la semana pasada, los trabajadores de la salud en Mendoza realizan desde ayer un paro por 48 horas, sin asistencia a los lugares de trabajo y garantizando las prestaciones mínimas establecidas por ley.

Desde el Ejecutivo confirmaron que por ahora se continuará pagando el aumento acordado en julio, “que significa un incremento anual de 29% en 3 tramos -7% en marzo, 12% en julio y 10% en octubre-, y un bono de carácter no remunerativo de $54.000, pagadero en 12 meses durante 2021. Sumado al bono de $28.000, otorgado por el gobernador mediante el Decreto 1057/2021, para profesionales de la salud a pagar en cuatro cuotas consecutivas de $7.000”.