El intendente de Rivadavia apareció en silla de ruedas pero prometió que volverá al cargo en un mes

En compañía de Luis García Llauró , el presidente del Concejo Deliberante, quien está a cargo de la intendencia desde hace casi tres meses , Mansur se reunió con los concejales para pedir en persona su segunda licencia , pero más que nada para contradecir a "los malintencionados que creen que uno no tiene las condiciones cognitivas para poder manejar un municipio" .

"Acabo de ver a los concejales y de pedir un plazo de licencia de 30 días, a lo mejor es menos, lo que me va a permitir recuperar el tobillo izquierdo y volver caminando , más allá de que no sería un inconveniente para mí hacerlo en silla de ruedas", expresó.

Respaldo del intendente de Rivadavia a su remplazante

"Tengo la tranquilidad de que está como responsable en el manejo del municipio", sostuvo respecto de García, quien había sido cuestionado duramente hace poco por el radicalismo debido a sus opiniones acerca del fallo contra Cristina Kirchner.

"En Rivadavia nos gobierna gente que desconoce de temas públicos. Que no entiende de planificación, ni de administración, ni de gestión eficiente", se había despachado en aquel momento Hernán Amat, un radical que intentó dar pelea por la intendencia hacia el final de la gestión de Miguel Ronco, pero que no superó las PASO porque el ganador fue Mauricio Di Cesare. Hoy Amat es director de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad de la provincia.

Hasta esta aparición, la oposición departamental analizaba convocar a una junta médica para que resuelva en forma precisa si el exdiputado podrá volver a controlar el municipio y no descartaba impulsar un adelantamiento de las elecciones municipales para elegir a un sucesor.

Mansur sufrió un ACV el domingo 6 de abril. Se encontraba entonces en la localidad cordobesa de Santa Rosa de Calamuchita.

El ACV de Mansur

"Si me tomo vacaciones me da el ACV, parece que me hace bien trabajar en el municipio", bromeó el intendente, en medio de un intercambio con periodistas locales en el cual respondió sobre obras municipales y acerca del estado de las finanzas del municipio, entre otros temas.

El jefe comunal estuvo internado en Córdoba y luego fue trasladado al hospital El Carmen. Ahora se encuentra realizando la rehabilitación en la clínica San Andrés.