El Gobierno ya tiene todo listo para avanzar con Cerro Amarillo

El proyecto Cerro Amarillo cuenta oficialmente con la Declaración de Impacto Ambiental. La ley fue publicada hoy en el Boletín Oficial y de esta manera la resolución Conjunta Nº 031 de la Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Nº 412 de la Dirección de Protección Ambiental del Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales fueron ratificadas luego del aval legislativo.

El proyecto de ley se había reactivado el año pasado en la Legislatura y luego de un largo debate en comisiones y objeciones de algunos sectores políticos, se sancionó definitivamente el 1 de marzo. Un mes después se publicó en el Boletín Oficial.

Jorge Bengochea, titular de la concesión del área en cuestión, había dicho a Los Andes que se va a estudiar “muy bien lo que hay” y también había señalado que este verano “ya está perdido”. Todos los cañones apuntaban a dejar todo listo entre el otoño y el invierno, para que en noviembre puedan comenzar con los trabajos exploratorios para detectar el potencial de cobre.

“Ratifíquese la Resolución Conjunta Nº 031 de la Dirección de Minería del Ministerio de Energía y Nº 412 de la Dirección de Protección Ambiental del Ministerio de Tierras, Ambiente y Recursos Naturales, de fecha 29 de Agosto de 2014, la que como Anexo integra la presente Ley, que otorga la Declaración de Impacto Ambiental al Proyecto “CERRO AMARILLO”, categorizado conforme al Decreto Nº 820/06 como Etapa de Exploración, ubicado en el Departamento de Malargüe, cuya titularidad ostentan los Sres. Jorge Bengochea y Lidia Espizúa”, dice textualmente el texto de la ley 9455 publicada hoy.

El proyecto avanzará en el marco de la Ley 7722 y usará el sistema de perforación de diamantina. Respecto a los plazos, el geólogo fue cauteloso y sostuvo que los proyectos mineros a nivel nacional y regional “son procesos que demandan muchos años”.

Dio como ejemplo el propio Cerro Amarillo, que estuvo activo hace más de 50 años; así como también otras iniciativas incluso en provincias con una gran actividad minera, como San Juan, con El Pachón, yacimiento de cobre y molibdeno descubierto en 1964 y que aún no se explota.

No obstante, expresó también que tienen “inversores” para futuras acciones que deban llevarse a cabo en el yacimiento; pero no se adelantó, teniendo en cuenta que, de ser viable el proyecto de Cerro Amarillo, luego se deberá realizar otra Declaración de Impacto Ambiental, aunque esta vez para la explotación del área.

“Nosotros también somos ambientalistas y vamos a cumplir con lo que dice la ley. En primer lugar no vamos a afectar glaciares, pero haya o no haya en ninguna situación se debe incumplir con la ley; porque además hay multas y juicios que pueden llevar a las empresas a la quiebra. No se puede hacer lo que uno quiera, no se puede afectar al ambiente. Hay quienes dicen ser ‘ambientalistas’, pero son pseudoambientalistas”, comentó el geólogo, que también trabajó años atrás en empresas mineras como la australiana Río Tinto y la brasileña Vale.