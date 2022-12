El Gobierno ya tiene ofertas “no vinculantes” para Potasio Río Colorado

La empresa estatal PRC (Potasio Río Colorado) avanza en la búsqueda de un socio inversor para explotar el yacimiento homónimo en Malargüe. Después de encontrar oferentes a través del banco de inversiones suizo UBS, realizó un proceso de preselección de interesados y ahora se encuentra en la etapa más ardua: verificación de datos, discusiones contractuales y visitas a la zona, para avanzar hacia ofertas vinculantes. Después de esa instancia, habrá elección de un ganador.

El gerente general de PRC, Emilio Guiñazú, comentó a diario Los Andes que “el proceso sigue avanzando. Hemos logrado mantener el interés de los potenciales inversores en el proyecto. Sigue habiendo una tensión competitiva importante entre los oferentes y es lo que aprovechamos para buscar el mejor acuerdo posible para la Provincia. Esperamos tener antes de la Vendimia el inversor ya designado”.

La empresa atravesó la primera etapa, que consistió en la recepción y evaluación de ofertas no vinculantes, es decir, la primera muestra de interés real con un número concreto. Después hizo una selección de los aspirantes y pasó a la instancia denominada “due dilligence”, que es la que está transitando ahora.

“Los inversores han manifestado su interés en el proyecto a partir de la información que les entregamos. La etapa en que estamos ahora es due dilligence, dónde ellos entran a la compañía y verifican que todos los datos que les hayamos dado en su momento sean correctos. El objetivo de esta etapa es que terminado esto, la oferta que presentaron en su momento la confirmen, pero ya con una garantía”, explicó.

Suárez acelera la reactivación de Potasio Río Colorado

Es decir que se pasa de una oferta no vinculante, que representa una manifestación de interés, a una etapa de “compromiso firme”. Guiñazú sostuvo que en ese momento ya pueden evaluar y elegir, con la certeza de que los aspirantes firmarán el contrato.

“Esta etapa dura por lo menos dos meses. Ya hemos transitado las dos primeras semanas. Hasta finales de enero o principios de febrero no terminará. Aquí no solo se verifican los datos, sino que se discuten los términos contractuales con todos los oferentes, para no encontrarnos con alguna sorpresa. Todas las condiciones se discuten ahora, por lo que es muchísimo trabajo dado que lo hacemos con todos los oferentes”, manifestó el ex subsecretario de Minería de la Provincia.

Además, comentó que “en esta etapa empiezan a haber visitas al yacimiento. Son muchas. Los inversores vienen más de una vez”.

Por otro lado, destacó que la confidencialidad es clave en todo el desarrollo: “Este es un proceso de fusión y adquisición, donde los que participan no les interesa que se sepa que lo hacen, hasta que se cierra el proceso. En este caso solamente se revela el nombre de la empresa que ganó. Gran parte del éxito se basa en la confidencialidad. No es una licitación pública, como estamos acostumbrados, en donde todas las etapas son públicas”.

“Aquí las empresas aportan el capital, obviamente cotizan en bolsa y tienen mecanismos bastante estrictos de control. Este es un proyecto muy grande que modifica las condiciones del potasio a nivel mundial. Por lo cual, dentro de la estrategia de las empresas, está mantener la confidencialidad hasta que el proceso se cierra. No se puede saber ni la cantidad de los oferentes”, aseguró Guiñazú.

También afirmó que buscarán concluir el proceso de elección del socio inversor antes de marzo: “La última fecha que nos ha pedido el gobernador (Rodolfo Suárez) que apuntemos es a Vendimia, así que esperamos cumplir ese plazo”.

Nuevo fideicomiso para el polo industrial de Pata Mora

Guiñazú también afirmó que la Provincia trabaja en la creación de un fideicomiso para financiar obras complementarias para desarrollar el polo industrial de Pata Mora, en Malargüe. Esto se va a concretar antes de fin de año. “Para que la provincia obtenga los mayores beneficios tanto de Potasio Río Colorado como de Vaca Muerta es necesario que tenga una base operativa en el Sur, para que se puedan instalar proveedores y prestadores de servicio”, dijo.

Y agregó: “Porque si no finalmente todo este esfuerzo que estamos haciendo no se capitaliza con el empleo mendocino que estamos buscando crear. Entonces, durante los próximos días vamos a avanzar en la creación de un fideicomiso, a partir del cual se van a financiar todas las obras complementarias que hacen falta para poder desarrollar el Sur provincial con líneas eléctricas, caminos y comunicaciones”.

El funcionario aclaró que, si no avanzan en ese sentido, el empleo se termina yendo a La Pampa o Neuquén, que tienen desarrollados parques industriales en la región.

“Este polo atiende también todos los desarrollos petroleros que ya están sucediendo en el sur de la Provincia. Tachahuen, Cerro Morado y lo que esperamos que sea Vaca Muerta. Por eso es fundamental que antes de fin de año se lancen todos esos proyectos y que los inversores que vayan a trabajar, tengan la certeza de que la infraestructura va a estar hecha”, explicó.

Y completó, en relación a la búsqueda que llevan adelante para Potasio Río Colorado: “Si los proveedores tienen que trabajar y no tienen donde asentarse, como tampoco una localización en la zona, todo se encarece y atrasa. Es importante que las rutas estén terminadas. Los caminos por donde van a entrar los proveedores y van a salir todos los productos de la zona. Todo eso tiene que estar resuelto a la par de nuestro avance en due dilligence con los inversores”.