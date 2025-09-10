El Gobierno suspendió actividades y está en vilo por el caso de la nena atrincherada en una escuela

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, suspendió la agenda que tenía pautada en la Legislatura provincial este miércoles a la mañana por el caso de la alumna atrincherada con un arma de fuego en una escuela de La Paz.
La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, iba a hablar con la prensa sobre el proyecto de reforma del Código Procesal Penal, que se trata en la Cámara de Diputados.
La funcionaria iba a hablar con la prensa acerca del proyecto de reforma del Código Procesal Penal, que logrará media sanción en la Cámara de Diputados, al enterarse que una joven de 14 años había ingresado armada a la escuela Marcelino Blanco y hasta efectuó disparos dentro del establecimiento.
Desde el Gobierno provincial emitieron un comunicado para informar que los ministerios de Seguridad y Justicia; de Salud y de Educación, Cultura, Infancias y DGE trabajan en conjunto para tratar de solucionar el conflicto.
“Está trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas”, advirtieron y solicitaron a los medios de comunicación no acercarse a la zona, porque “cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves”.