El Gobierno suspende una cooperativa de cartoneros "vinculada" a Grabois por presuntas irregularidades

El Gobierno decidió suspender de manera preventiva a la Cooperativa de Trabajo Recuperadores del Sur Ltda. y abrir un sumario interno tras detectar irregularidades en el manejo de fondos. Así lo resolvió el Ministerio de Capital Humano luego de evidenciar “gastos de la familia del presidente” de la cooperativa, Héctor Eduardo Morillo, “vinculado” con el dirigente social Juan Grabois , según el oficialismo.

Grabois, uno de los mayores enemigos del mileismo, es secretario nacional de Grandes Generadores de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores-UTEP. De ahí viene el supuesto nexo.

Al analizar las actuaciones realizadas por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) desde el 13 de mayo de 2025, surge que “la cooperativa ha funcionado para el beneficio de la familia Morillo, teniendo en cuenta que Héctor Morillo es el Presidente, desde su constitución, su esposa es la secretaria y su hija, empleada de la cooperativa” , informó la cartera dirigida por Sandra Pettovello .

“Se vislumbra un patrón consistente en que las actividades de la entidad están guiadas por los intereses de los integrantes de la referida familia que son los que concentran el control de la conducción de la misma, con el agravante que se podría haber desnaturalizado los caracteres contemplados en la figura cooperativa del artículo 2ª de la Ley 20.337, ante la presunta utilización del tipo jurídico cooperativo, aprovechando su estructura formal, con el fin de eludir la normativa vigente en la materia”, se detalló.

El Ministerio de Capital Humano, a través del INAES, dispuso la suspensión de la Cooperativa de Trabajo Recuperadores del Sur Ltda. y la apertura de un sumario, tras detectar irregularidades graves en el uso de fondos. La fiscalización reveló que la estructura cooperativa fue…

“De las referidas actuaciones surge que fondos de la cooperativa fueron utilizados para abonar, entre otras cosas, una estadía en un spa de la Costa Atlántica, bebidas alcohólicas, indumentaria no de trabajo, el seguro del auto de la hija de Morillo y una Moto Honda 750, cuyo único autorizado a conducir es Héctor Morillo, un vehículo que no sirve para las actividades de la cooperativa”, precisaron en el comunicado.

Irregularidades: “transferencias millonarias” destinadas la familia Morillo

Al respecto, Capital Humano insistió en que “todas estas erogaciones no son realizadas en beneficio de la cooperativa ni de sus asociados, sino para exclusivo beneficio de la familia Morillo”.

“De la misma forma, se observaron millonarias transferencias de fondos de la cooperativa a cuentas de Morillo y su hija, así como cobro de cheques por ventanilla por los cuales no se pudo probar el destino dado a esos fondos”.

La cooperativa manifiesta brindar el servicio integral de gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) y de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs), en pos de que los grandes generadores cumplan con las normas medioambientales vigentes en la provincia de Buenos Aires.

Por servicio integral se entiende al retiro, transporte y tratamiento de los residuos mencionados anteriormente y a la entrega de certificados de disposición final emitidos desde el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires.

“Como de las referidas actuaciones surge la falta de certeza respecto quien o quienes realizan la recolección de los residuos – los cuales además no serían asociados de la cooperativa -, donde se realiza su tratamiento, cuanto material se recupera, cuanto se rechaza y donde se dispone, se pondrá en conocimiento del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires tal situación, a efectos que tome las medidas del caso”, informó Capital Humano.

El Gobierno también apunta contra Juan Grabois

El Ministerio remarcó además que el 30 de julio de 2025, Jaquelina Andrea Flores (Jackie Flores), subsecretaria de Residuos Sólidos Urbanos y Economía Circular del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, publicó en sus redes sociales que, junto al gobernador Axel Kicillof y al intendente de Pilar, Federico Achaval, entregaron a esta cooperativa un camión para fortalecer el sistema de recolección diferenciada en dicho municipio.

“En ese posteo menciona que la cooperativa es una unidad productiva con más de 100 trabajadores. Por las actuaciones mencionadas previamente, sabemos que la cooperativa no cuenta ni con 100 asociados y que no tenemos certeza de quienes realizan el servicio, los cuales no serían asociados”, se indicó.

Flores se presenta en sus redes sociales, además de con el cargo mencionado previamente, detalló Capital Humano, como “vinculada a la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores UTEP-(FACCYR)”.

“Si bien Grabois no es autoridad de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores UTEP, sí es de público conocimiento la conducción que ejerce Grabois de la UTEP, la cual se exterioriza en forma habitual en las redes y medios de comunicación”, se agregó.

Por último, Capital Humano señaló que “también es información pública la relación política entre Flores y Grabois, como ella misma lo deja en claro apoyando su candidatura presidencial”.