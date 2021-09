El Gobierno se prepara para defender el Presupuesto de Mendoza para el 2022

El ministro de Hacienda Lisandro Nieri presentará hoy el proyecto de Ley del Presupuesto en la Legislatura, en la que desglosará la pauta de gastos que tendrá la provincia en el 2022. La cita será a las 11 en el recinto, y contará con la participación de todas las fuerzas políticas.

En el oficialismo hasta hoy había reinado el hermetismo en cuanto a algunos componentes relevantes que suele tener la hoja de ruta financiera de la Provincia para el año próximo.

Sin embargo, esta semana el gobernador Rodolfo Suárez confirmó que no habrá ningún pedido de endeudamiento en dólares para obras públicas. No obstante, sí se realizará un pedido de autorización del conocido “roll over”, que es la renegociación de las deudas que venzan el año que viene.

De esta manera, sí se necesitará, al menos en este artículo, el acompañamiento de la oposición, principalmente del Frente de Todos, para tener luz verde en este tema.

Desde el último proyecto de Alfredo Cornejo y los dos de Rodolfo Suárez, los dos tercios de los votos necesarios (en donde debe aportar el PJ en ambas cámaras) este tema ha sido un dolor de cabeza.

El año pasado, el Poder Ejecutivo pedía U$S 350 millones y luego de acordar con la oposición, se autorizaron U$S 160 millones. De esta porción, no se ha hecho uso de fondos, y eso explica el poco movimiento que hay en el ministerio de Infraestructura en relación a nuevas obras que podrían hacerse a través de organismo multilaterales.