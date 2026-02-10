El Gobierno rechazó el reclamo de una empresa constructora por pago de obras en el Frank Romero Day

El Gobierno provincial rechazó el reclamo de una empresa constructora presentado por obras de urgencia realizadas en el Teatro Griego Frank Romero Day , previas a la Fiesta Nacional de la Vendimia 2023.

Se trata de la empresa Apolo Sur S.A. , que impulsó un Recurso Jerárquico en junio del año pasado para reclamar intereses por mora por la obra “Reparaciones varias en el Teatro Griego Frank Romero Day” .

A través del Decreto Nº 190 , publicado en el Boletín Oficial con firmas del gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Gobierno, Natalio Mema , el Ejecutivo rechazó la presentación de la empresa al considerar que el pago se efectuó dentro de los plazos legales establecidos y que, además, la firma no formuló reserva alguna al momento de cobrar .

En su planteo, la empresa sostuvo que debió ejecutar trabajos adicionales e imprescindibles vinculados a la obra contratada, necesarios para garantizar el normal desarrollo del Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia , celebrado el 4 de marzo de 2023 .

Según expuso, esas tareas no pudieron ser medidas ni certificadas en febrero y marzo de 2023 , ya que con los certificados N° 1 y N° 2 se había alcanzado el 100% del monto contractual original .

Ante esa situación, Apolo Sur inició un expediente específico para obtener el reconocimiento de un “legítimo abono” por los trabajos de máxima urgencia realizados entre el 1 y el 28 de febrero de 2023.

Vendimia 2023-obras urgencia Obras en el Frank Romero Day, previas a la Fiesta de la Vendimia 2023. Prensa Gobierno Mendoza

El 26 de septiembre de 2023, el comitente emitió el correspondiente certificado y, pocos días después, la contratista presentó la factura por el monto reconocido.

Finalmente, mediante la Resolución N° 03-SIDT-2024, la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial reconoció el legítimo abono por la suma de $18.162.539, que fue efectivamente pagada el 6 de marzo de 2024.

El eje central del reclamo posterior giró en torno a los intereses por mora. La empresa sostuvo que la Administración incurrió en una conducta contradictoria, al aplicar el artículo 153 del Decreto N° 1000/15 —que fija un plazo de 30 días para el pago— pero computando ese plazo desde el dictado de la resolución de reconocimiento y no desde la presentación de la factura o la prestación del servicio.

En ese sentido, afirmó que el comitente había incurrido en mora a partir del 1 de noviembre de 2023 y que correspondía el pago de intereses hasta la fecha de cancelación efectiva.

También cuestionó la legalidad de las Resoluciones N° 509/24 y N° 216/25, solicitando su nulidad por considerar que adolecían de vicios graves, y sostuvo que la liquidación de intereses debía ajustarse a lo previsto por el Decreto-Ley N° 4416/80, que regía el pliego contractual de la obra pública.

Sin embargo, tanto la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría como la Asesoría de Gobierno desestimaron esos argumentos.

En un informe técnico se indicó que el reconocimiento del legítimo abono se produjo el 28 de febrero de 2024 y que, sumando los 30 días previstos por el Decreto N° 1000/15, el vencimiento operaba el 28 de marzo de ese año.

Dado que el pago se efectuó el 6 de marzo, se concluyó que fue realizado dentro del plazo legal y que no correspondía la aplicación de intereses por mora.