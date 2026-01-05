El Gobierno publicó la licitación de ampliación de la cárcel de El Cerrito: de cuánto es la inversión

El Gobierno de Alfredo Cornejo aprobó el llamado a licitación pública para la ampliación del Establecimiento Penitenciario Unidad X – El Cerrito , en el departamento de San Rafael , una obra que demandará una inversión total de $21.740.024.524,74 y se ejecutará en un plazo estimado de 570 días.

El proyecto contempla la ampliación de la infraestructura penitenciaria y cuenta con la documentación técnica y legal necesaria para avanzar en el proceso licitatorio. La misma se implantará sobre una superficie de 21.420 metros cuadrados en el predio de la Colonia Penal Sixto Segura , duplicando el terreno operativo de la Unidad X.

Según se detalla en el decreto 2914, el presupuesto oficial de la obra asciende a $16.799.842.000 para la ejecución de los trabajos básicos, con un plazo estimado de 570 días. No obstante, el monto total del proyecto alcanza los $21.740.024.524,74, al incorporar las variaciones de precios y los gastos generales de obra.

El decreto aprueba un conjunto de documentos técnicos y administrativos que integran el llamado a licitación. Entre ellos se encuentran la mensura del predio, la memoria descriptiva del proyecto y los pliegos de especificaciones técnicas particulares y generales.

La documentación abarca planos y especificaciones correspondientes a arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas de corrientes fuertes y débiles, gas, sistema contra incendio, termomecánica y señalética, además de los anexos técnicos y los pliegos de bases y condiciones legales, tanto particulares como generales.

También se incorporan el presupuesto oficial y las fórmulas polinómicas de ajuste de precios, que servirán como referencia para la actualización de los valores durante la ejecución de la obra.

Proyecto de ampliación de El Cerrito

El financiamiento

Dado que la ejecución de los trabajos se extenderá por más de un ejercicio fiscal, el decreto establece la imputación del gasto de manera plurianual. Para el ejercicio 2025, se prevé una erogación de $4.000.000 correspondiente a los gastos generales de obra.

En el ejercicio 2026, el financiamiento asignado asciende a $9.046.629.232,05, que incluye partidas para obra básica y variaciones de precios. En tanto, para el ejercicio 2027 se destinarán $12.689.395.292,70, también distribuidos entre obra básica y ajustes por variaciones de precios.

El gasto será atendido a través de la Tesorería General de la Provincia, con intervención de la Contaduría General y de la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Finanzas.

El decreto