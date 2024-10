El Gobierno presenta el Presupuesto 2025: qué se espera para obras, deuda y baja de impuestos

El gobierno de Alfredo Cornejo presentará este miércoles las leyes del Presupuesto 2025, Avalúo e Impositiva, con los cuales se marcará la pauta de gastos para todo el año que viene.

En la previa de la presentación, tanto el Gobernador como también el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, han dado detalles respecto a los principales lineamientos, que serán “muy similares a los presupuestos anteriores”, tal como advirtieron.

Equilibrio fiscal

Este martes, Cornejo adelantó, en diálogo con los medios de comunicación, que se mantendrá el equilibrio fiscal. “Queremos que no se gaste más de lo que ingresa, con lo cual, tratamos de proyectar lo mejor que podemos de la recaudación de los impuestos provinciales y de lo que llega de los impuestos nacionales”.

El mandatario señaló que la premisa es “que no se gaste más de lo que se ingresa”, al comentar que “no se percibe todavía un crecimiento del consumo y una recuperación de la economía”.

En este sentido, comentó que “está bastante estancada la recaudación” y que si bien ha dejado de caer Ingresos Brutos e IVA, “que son impuestos sobre el consumo, están estancados”. “Tengo esperanza en que haya una recuperación del consumo y del salario real, pero será lento y con tiempo y con muchos meses por delante. Entonces hemos proyectado el presupuesto sobre cifras relativamente conservadoras como son las que tenemos en la actualidad”, dijo.

Baja de impuestos

Con relación a los impuestos provinciales, adelantó que se eliminarán “algunos sellos”, sobre todo a los los contratos.

“Otra es que seguimos bajando Ingresos Brutos, en algunos aspectos. Vamos a hacer algunos anuncios específicos en breve, algunos que afectan a alguna que otra industria, actividad o servicio. Seguimos en esa línea de seguir bajándolo”.

Pero advirtió que “no podemos desfinanciar al gobierno provincial y eliminar Ingresos Brutos como nos pedirían algunos, no lo haríamos porque hay que sostener la salud, la educación, los gastos sustantivos del Estado.

De igual modo, también se disminuirá el Impuesto a los Sellos para el patentamiento de vehículos, medida que anunció en agosto Cornejo en la Convención Regional de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). El mismo pasará del 2,5% al 1,75%.

En tanto, también se presentará una nueva fórmula para la actualización de los impuestos patrimoniales (Automotor e Inmobiliario). Para este año, se eliminarán los topeos al Automotor (que fueron en 2024 para vehículos con valores menores a los $15 millones); y habrá un nuevo cálculo que pueda también evitar “disparadas” de los montos.

Obras

Por otro lado, señaló que se proyecta destinar “un poco más del 10% de obra pública”; y marcó que, de ese total, “el 50% se lo llevará el IPV porque queremos terminar casas que están en funcionamiento. Un poco le hemos puesto prioridad a eso y a la terminación de otras obras”.

Fuentes de Casa de Gobierno sostuvieron a Los Andes que se presentará “superávit corriente” que permitirá “financiar gran parte del plan de obra pública”.

No obstante, aún no se ha confirmado si el Gobierno apelará al acceso al crédito para obras. En este sentido, es importante marcar que varios créditos autorizados por la Legislatura todavía no se tomaron, como por ejemplo los $29.882 millones para ampliar el Metrotranvía, obra que sigue avanzando pero con fondos locales.

Un dato no menor del Presupuesto 2025 es que sí se necesitará de los dos tercios de los votos para el famoso “roll over” o renegociación de parte de la deuda que vencerá el año que viene. Es decir, que para tener aprobada esta herramienta, deberá necesariamente recibir el voto opositor, ya sea del Partido Justicialista, La Unión Mendocina o el Partido Verde.

Desde el Gobierno confirmaron que apelarán al “rolleo” de los vencimientos en dólares, que serán U$S 128,7 millones en 2025, de los cuales U$S 29,5 millones son para pagar créditos a organismos multilaterales de forma mensual; y U$S 99,2 millones son del pago del Bono Mendoza 2029 (PMM29), divididos en cuotas iguales entre marzo y septiembre.

Como fundamento del roll over, en el Gobierno mostraron un ciclo de desendeudamiento alto, en la que la deuda pública total de Mendoza es de U$S 640 millones, que representan solamente un 3,7% del PBG provincial (en septiembre del 2020 supo representar el 12,7% del PBG).

“Son los mismos ejes que años anteriores; difieren las magnitudes, pero la dirección es siempre similar”, acotaron.