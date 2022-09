El Gobierno prepara la defensa contra la denuncia del kirchnerismo

El gobernador Rodolfo Suárez se defenderá esta semana de la denuncia que realizó el kirchnerismo en la Justicia Federal. El magistrado Marcelo Garnica envió un oficio con preguntas y serán respondidas en las próximas horas.

Las relaciones entre el oficialismo y la oposición se venían tensando desde hace semanas, y la reforma de la Suprema Corte de Justicia ha caldeado los ánimos. La férrea crítica que ha hecho el radicalismo por la decisión de la oposición ha recalentado aun más los vínculos.

Las medidas nacionales que decretó el presidente Alberto Fernández tras el ataque contra la vicepresidenta Cristina Fernández a principios de mes tuvieron consecuencias en Mendoza. El gobernador Rodolfo Suárez, como su colega jujeño Gerardo Morales, decidieron no acatar el feriado nacional dispuesto por la Casa Rosada en las primeras horas del 2 de setiembre.

Dos semanas después, el pasado viernes, se conoció una denuncia ingresó al Juzgado Federal N°3 a cargo de Marcelo Garnica. La presentación fue realizada por la diputada nacional Marisa Uceda “y otros” y está caratulada como “sedición, asonada, resistencia o desobediencia a funcionario público y abuso de autoridad”.

El magistrado envió un oficio al ministro de Gobierno de la provincia, Víctor Ibáñez, para que informe diversos aspectos de la medida. Entre las solicitudes, se ha pedido que informe “cómo se desarrollaron las actividades públicas dependientes de la administración central del Gobierno de Mendoza el día 2 de septiembre de 2022, debiendo indicar en forma expresa lo referente a los sectores de salud, educación, seguridad y transporte público”.

Otro de los aspectos sobre los que se pide información tiene que ver con conocer “si se publicó alguna norma ­decreto, resolución, etc. relacionada al funcionamiento de la administración pública provincial luego de publicado el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional 573/2022, debiendo remitirlas en caso de respuesta afirmativa”.

Por último, que señale “si se emitieron comunicados públicos a través de los canales oficiales del Gobierno de la provincia, publicaciones en redes sociales, etc. ­relativos al funcionamiento de la administración pública provincial” luego de la publicación del mencionado decreto y que los remita en caso de responder en forma afirmativa.

Estas respuestas son las que redactará el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez y que llegarán al despacho de Garnica en las próximas horas. Se desconoce el contenido del escrito y probablemente no se sabrá hasta una vez presentado.

Las durísimas críticas de la UCR y del PJ

Tras conocerse la denuncia, por Twitter hubo de todo. La defensa al Gobernador por su decisión fue respaldada por la dirigencia de Cambia Mendoza. “A pesar de la crisis argentina el PJ tiene tiempo y denuncia al Gobernador por ‘sedición’ y ‘abuso de autoridad’ por no adherir al feriado en apoyo a la Vicepresidenta. Cada vez está más claro por qué hace tantos años la mayoría de los mendocinos decidimos dejar de elegirlos”, expresó la presidenta provisional del Senado, Natacha Eisenchlas.

Josefina Canale, diputada oficialista hoy en las huestes de Patricia Bullrich, cargó contra la denunciante: “A todo esto Marisa Uceda denuncia a Rodolfo Suárez por no cumplir un decreto y me acuerdo bien cuando ella, el presidente y 40 más incumplieron el decreto de aislamiento para comer un asado en Olivos. Se autodenunciará?”

“Apa! Resulta q ahora a los reyes de la judicialización les ha molestado q el gobernador sea denunciado. Mira vos como se acabó el republicanismo! Como se acabó el discurso ‘si no ha hecho nada malo q responda en la justicia’. Rápido muestran la hilacha!”, dijo el senador Lucas Ilardo del Frente de Todos.

En el medio de este barro político, Carlos Gabriel Blanco terminó salpicado. El letrado es el abogado del PJ en la denuncia que encaró el partido contra el Gobierno provincial por el caso del subsidio millonario a Héctor Bonarrico y que a horas del escándalo, fuera dado de baja.

Una nota publicada en el diario La Nación sobre el aumento de la planta de personal en el Senado, marcó qué espadas kirchneristas se habían beneficiado con el pase a planta permanente de algunas personas. Uno de ellos es Carlos Blanco “a quien la vicepresidenta del bloque oficialista designó cono subdirector de Relevamiento y Monitoreo de la Comisión Bicameral de Implementación del Código Procesal Penal”, dice la nota en relación a Anabel Fernández Sagasti.

La publicación remarca que la comisión no se reúne hace más de un año, dado que el último encuentro fue en febrero de 2021. Blanco es también integrante del Tribunal de Disciplina el PJ de Mendoza.

Fuentes del Gobierno provincial apuntaron contra el kirchnerismo y aseguran que es uno de los denunciantes de Suárez por no haber acatado el feriado. “Lo premiaron con una categoría A2 en la planta permanente del Senado”, despotricaron.

La denuncia presentada por Uceda no especifica quiénes son los “y otros”, además de ella, que motorizaron el reclamo. Los Andes intentó comunicarse con Blanco para saber si efectivamente es la persona que ingresó a planta permanente y a su vez, uno de los denunciantes de Suárez. No hubo respuesta por parte del letrado. “La denuncia se hizo el 2 de setiembre y no tenemos nada para decir”, indicaron desde el entorno de Uceda ante la consulta de este medio sobre quiénes eran las personas que la acompañaron en la presentación ante la Justicia Federal.