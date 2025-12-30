El Gobierno oficializó un convenio para una obra clave de saneamiento en el Valle de Uco

El Gobierno de Alfredo Cornejo ratificó, mediante el decreto 2865, el convenio entre la Provincia y Agua y Saneamiento Mendoza (AYSAM SAPEM) para la ejecución para la primera etapa del proyecto del Sistema Integral de Recolección y Tratamiento de Efluentes Cloacales de Ciudad de Tunuyán - Tupungato.

La inversión total prevista para la ejecución de esta etapa de la obra asciende a 1.516.263,74 dólares .

La iniciativa se enmarca en el Convenio Marco de Ejecución y Recupero de Fondos , que ya había sido ratificado mediante el Decreto 2649/24 , y prevé que la obra sea financiada con recursos del Fondo de Resarcimiento, según lo solicitado por el organismo ejecutor.

Además, la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial solicitó y obtuvo el visto bueno del fiduciario, luego de que Mendoza Fiduciaria S.A. confirmara la disponibilidad de fondos para dar continuidad al proceso.

Desde el punto de vista territorial y de planificación, un dictamen de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial destacó que la obra constituye la primera etapa de un sistema integral orientado a mejorar la recolección y el tratamiento de efluentes cloacales en Tunuyán y Tupungato.

El informe señala que el crecimiento poblacional y la expansión urbana de la región habían superado la capacidad de las instalaciones existentes, generando riesgos sanitarios y ambientales.

En esta etapa inicial se prevé la renovación de la colectora máxima de Tunuyán, obras de empalme y refuerzo de redes, la construcción de una estación elevadora en el predio del actual establecimiento depurador y un nuevo trazado para asegurar el transporte de los líquidos cloacales hacia un futuro establecimiento unificado de tratamiento.

La Subsecretaría también definió los criterios de reembolso aplicables al convenio, entre los que se consideran la cantidad de beneficiarios, la ubicación del proyecto, la garantía de las condiciones mínimas del servicio y la implementación de esquemas de recupero sostenibles.

Desde el plano legal, la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría indicó que AYSAM SAPEM, en su carácter de ente del sector público provincial, cumplió con la presentación del proyecto y la documentación requerida.

El procedimiento contó además con el visto bueno del Ministro de Hacienda y Finanzas, la conformidad de Asesoría de Gobierno y un dictamen favorable de Fiscalía de Estado, que no formuló objeciones a la continuidad del trámite.