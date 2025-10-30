El Gobierno niega "jornadas laborales de 12 horas" y apuntó contra la oposición: "Buscan asustar"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , salió al cruce de las versiones que vinculan la reforma laboral del Gobierno con la extensión de la jornada a 12 horas diarias . Aseguró que “nunca escuchó” esa propuesta y acusó a la oposición de buscar “asustar” a la población con falsos rumores.

El Gobierno justificó por qué no se aplica la ley de financiamiento universitario: "Imposible cumplimiento"

Durante una entrevista en Radio Mitre, el funcionario sostuvo que este tipo de afirmaciones forman parte de una estrategia política “del miedo” que recuerda a la campaña electoral de 2023 , cuando -según dijo- se decían “cosas” sobre el presidente Javier Milei para generar temor.

“Lo de trabajar más horas no sé de dónde salió, lo van tirando como para hacer ruido nunca lo escuché. Ahora que se está discutiendo, van a tirar de todo. Eso de las horas no lo escuché nunca”, expresó Sturzenegger.

Por otra parte, Sturzenegger profundizó en la reforma laboral propuesta por el Gobierno libertario y aseguró que, en el país “hay muchísimos argentinos que no tienen trabajo”, pero que también “hay muchísimas empresas que no pueden cumplir con las condiciones de la formalidad”.

“Tenemos que permitir que lo hagan y esta reforma me parece que va aumentar y mejorar las condiciones” , agregó.

Embed [POLÍTICA] "No sé de dónde salió, van tirando para hacer ruido": Sturzenegger desmintió que la reforma laboral incluya un aumento en la cantidad de horas de trabajo, y lo comparó con "la campaña de asustar" en 2023.



@radiomitre https://t.co/yznZ7Oa5Nc pic.twitter.com/WN3GP0Kto5 — ElCanciller.com (@elcancillercom) October 30, 2025

Para finalizar, recordó que, para Milei “es la condición imprescindible e inexorable” que permitirá encarar una reforma previsional, porque “es totalmente una anomalía” llevarla a cabo “cuando tenés a la mitad de los trabajadores informales”.

“Hay que tener un poco la cabeza fría y, en el momento que corresponda, vamos a presentar la propuesta y el Congreso la va a tener que discutir… ya la venimos trabajando en el Consejo de Mayo, en una mesa bastante amplia, hace muchos meses”, sumó.

“No hay que darle mucha bolilla a todo lo que ande circulando. Por ahora y hay que esperar”, concluyó.