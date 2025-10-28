28 de octubre de 2025 - 11:40

El Gobierno llamó a licitación para la obra del Tren de Cercanías y avanzó con la Doble Vía del Este

El gobierno provincial puso en marcha la licitación por la obra de 33 kilómetros de vías para el nuevo tren que unirá Junín con Maipú. También avanzó en la etapa 3 de la doble vía.

Tren de pasajeros. Imagen ilustrativa

Tren de pasajeros. Imagen ilustrativa

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El gobierno provincial oficializó este martes el llamado a licitación del Tren de Cercanías del Este, que contemplará una intervención de 33 kilómetros de vías nuevas y una inversión de 130 millones de dólares. También se adjudicó la segunda etapa de la obra de la Doble Vía del Este.

Leé además

El gobernador Alfredo Cornejo, acompañado por el ministro de Gobierno, Natalio Mema, y la subsecretaria de Infraestructura, Marité Badui. 

"Sería una oportunidad": Cornejo no descarta impulsar una reforma de la Constitución con la nueva Legislatura

Por Martín Fernández Russo
El gobernador Alfredo Cornejo celebró el triunfo del oficialismo en Uspallata y se burló del resultado de Jorge Difonso. 

Cornejo celebró el resultado en Uspallata como un aval para la minería y se burló del "papelón más grande de la elección"

Por Martín Fernández Russo

La obra del Tren de Cercanías contempla la instalación de 33 kilómetros de vías nuevas, la intervención de ocho estaciones y la modernización de 27 pasos a nivel entre Junín, Palmira (San Martín) y Maipú.

La apertura de sobres será el 26 de noviembre y el proyecto —ejecutado por la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial— busca ofrecer una alternativa moderna, sustentable y eficiente de transporte para más de 350.000 habitantes del Este.

El gobernador Alfredo Cornejo explicó este lunes en Casa de Gobierno: “Aspiramos a que este tren compita con el auto, no con el colectivo. Queremos cuidar el ambiente, reducir tiempos y conectar mejor el Este con el Gran Mendoza”.

El mandatario resaltó además el interés internacional que generó el proyecto: “Muchas empresas internacionales ya consultaron los pliegos. Eso habla de la seriedad y la proyección que tiene Mendoza”, sostuvo.

El Gobernador enfatizó que los Fondos del Resarcimiento se están utilizando con una mirada estratégica. “Podríamos haber usado esos fondos para créditos individuales, pero elegimos invertirlos en obras públicas que agregan valor social y económico. A pesar de la recesión, no hemos parado de invertir. Estamos concretando proyectos que hace años estaban solo en los papeles”, sostuvo.

Avances en la Doble Vía del Este: adjudicación de la Etapa II

Cornejo anunció este lunes la adjudicación, firma de contrato y pronto inicio de obras de la II Etapa de la Doble Vía del Este, un tramo de casi 2,7 kilómetros entre la Ruta Provincial 60 y el carril Centro de Junín, que ejecutará la UTE AYFRA-San José-Tolcon.

El mandatario también confirmó la publicación de los pliegos provisorios para el Tramo III, que conectará Rivadavia, Junín y San Martín con la Ruta Nacional 7.

Cornejo destacó que se trata de una obra largamente esperada que forma parte del plan integral de conectividad y desarrollo del Este mendocino, financiada con los Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial.

segunda Etapa de la Doble Vía del Este.
Alfredo Cornejo junto al ministro de Gobierno, Insfraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y la subsecretario Marité Badui.

Alfredo Cornejo junto al ministro de Gobierno, Insfraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y la subsecretario Marité Badui.

El mandatario recordó que en julio se inauguró el primer tramo de la Doble Vía del Este y subrayó la importancia de continuar la obra con transparencia y eficiencia.

“Estamos cumpliendo con la palabra empeñada. Firmamos el contrato y comenzamos la segunda etapa de esta obra clave para el Este. Hemos cambiado la forma de licitar, queremos transparencia y más competencia. En esta obra se presentaron 19 empresas, un récord en Mendoza y en el país”, señaló.

Récord de empresas interesadas y presupuesto menor

De las 19 empresas participantes, 13 presentaron ofertas válidas y la adjudicación se realizó por 23,2% por debajo del presupuesto oficial, lo que demuestra eficiencia y buena administración de los recursos públicos. “Queremos el mejor precio y la mejor calidad, sin cerrar la competencia a nadie. Eso también es buena gestión”, agregó Cornejo.

El Tramo II tendrá un plazo de ejecución de 14 meses y una inversión de $9.985 millones, mientras que el Tramo III —cuyos pliegos provisorios ya están disponibles— contempla una longitud de 5,8 kilómetros y una inversión estimada en $28.500 millones, con plazo de 20 meses.

“El tercer tramo completará la integración del Este. Es una obra planificada hace muchos años, pero que hoy hacemos realidad”, dijo el Gobernador.

Cornejo señaló además que las obras forman parte de un plan integral de ordenamiento territorial vinculado con la Variante Palmira y el futuro hub logístico del Este. “Estas obras no solo mejoran la circulación. Ordenan el territorio, impulsan la producción y preparan a Mendoza para crecer con equilibrio”, destacó.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Andrea Rus y Silvina Molina recibieron acuerdo del Senado para ocupar los cargos en las Cámaras Laborales en la Primera y Tercera Circunscripción Judicial, respectivamente.

El Senado aprobó los pliegos de dos juezas que tienen familiares en el Gobierno

Por Jorge Yori
Casa de Gobierno. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

El Gobierno abrió una licitación para mantener el sistema informático de la Provincia: cuánto invertirá

Por Redacción Política
El presidente Javier Milei adelantó que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un paquete de reformas estructurale

Envalentonado por la victoria, Milei anticipó cómo avanzará con las profundas reformas impositiva y laboral

Por Redacción Sociedad
Mediante decretos del Ministerio de Hacienda y Finanzas, se aprobó la cesión de una obra de saneamiento a AYSAM y se habilitó un crédito con el Banco Nación para el municipio de San Carlos.

Valle de Uco: el Gobierno aprobó la cesión de una obra cloacal y habilitó a un municipio a la toma de crédito

Por Redacción Política