El Gobierno llamó a licitación para la obra del Tren de Cercanías y avanzó con la Doble Vía del Este

El gobierno provincial oficializó este martes el llamado a licitación del Tren de Cercanías del Este , que contemplará una intervención de 33 kilómetros de vías nuevas y una inversión de 130 millones de dólares. También se adjudicó la segunda etapa de la obra de la Doble Vía del Este.

La obra del Tren de Cercanías contempla la instalación de 33 kilómetros de vías nuevas, la intervención de ocho estaciones y la modernización de 27 pasos a nivel entre Junín, Palmira (San Martín) y Maipú.

La apertura de sobres será el 26 de noviembre y el proyecto —ejecutado por la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial— busca ofrecer una alternativa moderna, sustentable y eficiente de transporte para más de 350.000 habitantes del Este.

El gobernador Alfredo Cornejo explicó este lunes en Casa de Gobierno: “Aspiramos a que este tren compita con el auto, no con el colectivo. Queremos cuidar el ambiente, reducir tiempos y conectar mejor el Este con el Gran Mendoza”.

El mandatario resaltó además el interés internacional que generó el proyecto: “Muchas empresas internacionales ya consultaron los pliegos. Eso habla de la seriedad y la proyección que tiene Mendoza”, sostuvo.

El Gobernador enfatizó que los Fondos del Resarcimiento se están utilizando con una mirada estratégica. “Podríamos haber usado esos fondos para créditos individuales, pero elegimos invertirlos en obras públicas que agregan valor social y económico. A pesar de la recesión, no hemos parado de invertir. Estamos concretando proyectos que hace años estaban solo en los papeles”, sostuvo.

Avances en la Doble Vía del Este: adjudicación de la Etapa II

Cornejo anunció este lunes la adjudicación, firma de contrato y pronto inicio de obras de la II Etapa de la Doble Vía del Este, un tramo de casi 2,7 kilómetros entre la Ruta Provincial 60 y el carril Centro de Junín, que ejecutará la UTE AYFRA-San José-Tolcon.

El mandatario también confirmó la publicación de los pliegos provisorios para el Tramo III, que conectará Rivadavia, Junín y San Martín con la Ruta Nacional 7.

Cornejo destacó que se trata de una obra largamente esperada que forma parte del plan integral de conectividad y desarrollo del Este mendocino, financiada con los Fondos del Resarcimiento por la Promoción Industrial.

segunda Etapa de la Doble Vía del Este. Alfredo Cornejo junto al ministro de Gobierno, Insfraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, y la subsecretario Marité Badui. Prensa Gobierno de Mendoza

El mandatario recordó que en julio se inauguró el primer tramo de la Doble Vía del Este y subrayó la importancia de continuar la obra con transparencia y eficiencia.

“Estamos cumpliendo con la palabra empeñada. Firmamos el contrato y comenzamos la segunda etapa de esta obra clave para el Este. Hemos cambiado la forma de licitar, queremos transparencia y más competencia. En esta obra se presentaron 19 empresas, un récord en Mendoza y en el país”, señaló.

Récord de empresas interesadas y presupuesto menor

De las 19 empresas participantes, 13 presentaron ofertas válidas y la adjudicación se realizó por 23,2% por debajo del presupuesto oficial, lo que demuestra eficiencia y buena administración de los recursos públicos. “Queremos el mejor precio y la mejor calidad, sin cerrar la competencia a nadie. Eso también es buena gestión”, agregó Cornejo.

El Tramo II tendrá un plazo de ejecución de 14 meses y una inversión de $9.985 millones, mientras que el Tramo III —cuyos pliegos provisorios ya están disponibles— contempla una longitud de 5,8 kilómetros y una inversión estimada en $28.500 millones, con plazo de 20 meses.

“El tercer tramo completará la integración del Este. Es una obra planificada hace muchos años, pero que hoy hacemos realidad”, dijo el Gobernador.

Cornejo señaló además que las obras forman parte de un plan integral de ordenamiento territorial vinculado con la Variante Palmira y el futuro hub logístico del Este. “Estas obras no solo mejoran la circulación. Ordenan el territorio, impulsan la producción y preparan a Mendoza para crecer con equilibrio”, destacó.