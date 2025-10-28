El Senado aprobó los pliegos de dos juezas que tienen familiares en el Gobierno

La Cámara de Senadores aprobó este martes, en sesión de acuerdos, los pliegos de las juezas Andrea Rus y Silvina Molina para encabezar las Cámaras Laborales de la Primera y Tercera Circunscripción Judicial , respectivamente.

Sobre la hora, apareció un premio consuelo para el peronismo en la Legislatura

El Gobierno tomó distancia de la designación de dos juezas que tienen familiares en la gestión

Los nombres generaron atención debido a los vínculos personales de ambas candidatas: Rus es hermana de la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus , mientras que Molina es exesposa del actual subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino .

Previo a la audiencia pública, realizada el miércoles de la semana pasada, los pliegos habían provocado “ruido” en la Legislatura luego de que el Poder Ejecutivo enviara las designaciones a la Casa de las Leyes. En un primer momento, la oposición puso el foco en los lazos familiares de las postulantes.

Pese a ello, ambos pliegos avanzaron sin mayores inconvenientes. En la audiencia pública, Rus recibió 492 adhesiones y ninguna impugnación , mientras que Molina obtuvo 251 adhesiones y tampoco registró objeciones.

Según los antecedentes remitidos, la propuesta de Andrea Rus fue elevada al gobernador por el Consejo de la Magistratura , tras obtener la mayor calificación del concurso , con 8.832 puntos , para cubrir la vacante en la Cámara del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial.

La Cámara de Senadores aprobó el pliego de Silvina Molina para que sea jueza de la Cámara Laboral de la Tercera Circunscripción Judicial.

Por su parte, Molina obtuvo 7.831 puntos, también el puntaje más alto en el concurso para cubrir el cargo de jueza de Cámara integrante del Tribunal de Gestión Judicial Laboral de la Tercera Circunscripción.

En la cartera de Seguridad y Justicia pusieron en valor ambas postulantes obtuvieron los mejores puntajes en las evaluaciones del Consejo de la Magistratura. A su vez, remarcaron que D’Agostino se excusó de participar tanto en las entrevistas como en los exámenes que definieron las ternas, con el objetivo de evitar cualquier tipo de suspicacia.

Cabe mencionar que el subsecretario de Justicia es el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de evaluar a los aspirantes a jueces y fiscales. A partir de esta evaluación se conforman las ternas que se envían al Gobierno, el cual posteriormente remite un pliego al Senado.

Por otro lado, la Cámara de Senadores también aprobó los siguientes pliegos vinculados a diferentes sectores de la Justicia provincial:

Primer cargo de Juez de sala unipersonal en la Cámara del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial, Romina Sara Martín Goulu .

. Juez de la Primera Cámara del Trabajo, de Paz y Tributario de la Cuarta Circunscripción Judicial, Adolfo Mariano Leal .

. Juez de la Primera Cámara del Trabajo, de Paz y Tributario de la Cuarta Circunscripción Judicial, Paula Mariana Maure .

. Fiscal de la Fiscalía de Instrucción 2 de Malargüe Segunda Circunscripción Judicial, Nicolás Emiliano Muñoz.

El perfil de Andrea Rus

Andrea Rus, de 57 años, es abogada especializada en Derecho Laboral, egresada de la Universidad Nacional de Cuyo en 1994, y diplomada en el nuevo Código Civil y Comercial en 2016.

En 2009 comenzó su carrera dentro del Poder Judicial como prosecretaria de la Séptima Cámara del Trabajo. Ya en 2018 se desempeñó como relatora laboral de la Suprema Corte y luego fue designada conjueza en la Tercera Circunscripción (zona Este).

Andrea Rus audiencia pública La Cámara de Senadores aprobó el pliego de Andrea Rus para que sea jueza de la Cámara Laboral en la Primera Circunscripción Judicial.

Previo a su ingreso al Poder Judicial, fue asesora letrada de la Subsecretaría de Trabajo durante más de una década y formó parte del Equipo Federal de Formación de Mediadores y Conciliadores Laborales, designada por el Ministerio de Trabajo de la Nación.

A nivel académico, fue profesora titular y adjunta de Derecho Laboral y Seguridad Social en la Universidad de Congreso, donde dictó clases en las carreras de Derecho, Ciencias Económicas y Turismo.

El perfil de Silvina Molina

Silvina Anabel Molina, de 44 años, es abogada egresada de la Universidad de Congreso y cuenta con un posgrado en Mediación y Resolución Alternativa de Conflictos. En 2003 fue reina nacional de la Vendimia.

En su trayectoria en la administración pública se desempeñó como jefa de Asesoría Letrada del Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) entre 2013 y 2018, y luego como asesora letrada del Ministerio de Salud, cargo que ocupa actualmente.

En paralelo, ejerció la profesión en un estudio jurídico particular y fue profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Congreso.