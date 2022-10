El Gobierno llamó a licitación para otorgar licencias para el juego en línea en Mendoza

Luego de 2 años de la sanción de la ley en la Legislatura provincial, el Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC) procedió al llamado a licitación pública para establecer y regularizar el juego en línea en Mendoza. En total se otorgarán un mínimo de 2 y hasta un máximo de 5 licencias para la actividad, por el plazo de 10 años.

La resolución, que salió publicada este jueves en el Boletín Oficial, es la 567 del IPJyC, en la cual se hace referencia a la Ley 9267 y su Decreto Reglamentario, el 1.842/22, donde el IPJyC será el encargado de otorgar las licencias “para la actividad de juego en línea en la Provincia de Mendoza”, a través del procedimiento de licitación pública

Allí se describe que el juego en línea comprende “a todos los juegos de azar, sorteos, rifas, apuestas, combinaciones aleatorias y en general todas aquellas actividades en las que estén en juego cantidades de dinero u objetos, económicamente evaluables sobre los resultados”, siempre que se lleven a cabo “únicamente a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos, interactivos, o los que en el futuro se desarrollen”.

Además, dichas apuestas deberán “permitir su transferencia entre los participantes”, más allá de la independencia de que predominen en ellos, el grado de habilidad, destreza o maestría de los jugadores, o sean exclusiva y primordialmente de suerte, indica la normativa.

Por otro lado, quedarán “expresamente excluidos aquellos juegos de azar que incluyan la realización de sorteos físicos, como loterías, quinielas y tómbolas entre otros, los cuales se regirán por las normativas vigentes aún cuando el uso de Sistemas de Captación Electrónica sea un medio para su comercialización”.

El procedimiento de licitación pública se llevará a cabo a través de la plataforma del Sistema Compr.Ar., mediante la cual los oferentes deberán presentar sus propuestas, entre lo que cabe destacar un Proyecto Técnico Integral, que incluye una descripción del sistema técnico ofrecido, y el canon a abonar al Instituto como contraprestación al derecho de organización, operación y comercialización de juego en línea en la Provincia de Mendoza.

Una vez procedido a la apertura de las ofertas, la Comisión de Preadjudicación procederá a evaluar las mismas.

La Resolución

El objeto de la solicitud de contratación con la que se lanzó la licitacion es el de “Licencias de Juego en Línea para la organización, operación, explotación y comercialización de la actividad del juego en línea en la Provincia de Mendoza”.

Según se informó en los considerandos de la norma, el monto de la garantía del mantenimiento de la oferta, así como también la del cumplimiento del contrato, “resultará entre el 1 y el 5% del promedio del resultado neto de las ganancias obtenidas en el Casino Anexo de Zona Este y, en su caso, de Rivadavia y San Martín, en los últimos 12 meses”.

La duración del proceso licitatorio tendrá entre 20 días corridos o 12 hábiles antes de la fecha de apertura. Tal como se indicó, se otorgarán como mínimo 2 y hasta 5 licencias para la “organización, desarrollo, explotación, captación de apuestas y comercialización de la actividad de juego en línea, en sus distintas modalidades, a través de medios electrónicos, informáticos, telemáticos o cualquier otro medio interactivo”.

El plazo de vigencia de los mismos serán de 10 años “a partir de la firma del contrato respectivo”.

Por otro lado, el artículo 3 designa a los integrantes e la comisión de Preadjudicación de las ofertas, quienes serán:

Titulares

Gerencia Administrativa: Sr. Paulo Serquera.

Gerencia de Legales: Sr. Carlos Magnani. Gerencia de Fiscalización: Sr. Germán Bassani.

Comisión de Juego en Línea: Sr. Adrián Tripoli y Sr. Luis de la Fuente.

Suplentes

Gerencia Administrativa: Sra. Analía Reinozo.

Gerencia de Fiscalización: Sr. Pablo Bogdanowsky

Juego en línea en Mendoza

Según declaraciones de la titular del IPJyC, Ida López, que realizó mientras se debatía el proyecto, “el hecho de que no esté regulado el juego en línea, vulnera los derechos de las personas, por eso entendemos la necesidad de la regulación porque de lo contrario podrían jugar niños y adolescentes y queremos impedirlo. No se sabe el origen y destino del dinero, no hay protección de datos, se puede incentivar el juego patológico”, agregó.

En el juego en línea se aplicará el programa de “Juego Responsable” en donde las personas pueden autolimitarse, decidir cuánto dinero o tiempo quieren jugar o autoexcluirse a través del Registro Único de Autoexcluidos (RUA) y que las plataformas bloqueen las cuentas.

En materia impositiva, serán las empresas las que paguen impuestos y no los jugadores. Las mismas tributarán de acuerdo a la categoría y se fijará un canon inicial, que será contra licencia y derechos de explotación mensuales, que es un porcentaje de lo que recauda la empresa, descontados los premios.

Los jugadores no tendrán que tributar y en el sistema se van a tener que hacer una cuenta, integrado a un registro provincial. “Si falsean datos, tendrán responsabilidades penales”, especificó Mercedes Rus, senadora provincial y quien fue una de las impulsoras de la ley.

