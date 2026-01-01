El Gobierno impulsa una reforma integral del sistema de inteligencia y redefine el rol de la SIDE

El Gobierno nacional impulsa una reforma de segunda generación del Sistema de Inteligencia Nacional (SIN) , con el objetivo de profundizar la integración, la eficiencia y los mecanismos de control, a partir de los lineamientos establecidos en el Decreto 614/24. La iniciativa contempla modificaciones a la Ley 25.520 y un rediseño estructural de los organismos que integran el esquema de inteligencia del Estado.

El Gobierno demandará a un conductor que chocó un móvil policial en 2023 y luego se incendió en San Agustín

Según informaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, el proyecto apunta a mejorar la coordinación entre los subsistemas criminal, militar y financiero, eliminar superposiciones de funciones y revalorizar la inteligencia como una herramienta estratégica, con mayor legitimidad institucional.

Uno de los ejes centrales es la creación de una Comunidad de Inteligencia , coordinada por la Secretaría de Inteligencia del Estado ( SIDE ), que permitirá un intercambio permanente de información entre organismos especializados. Este esquema incorporará aportes de áreas económicas, tecnológicas, sanitarias y ambientales para fortalecer el análisis estratégico.

En paralelo, se establecerá una Comunidad Informativa , integrada por organismos que no producen inteligencia pero sí aportan datos relevantes. El intercambio se realizará mediante un sistema automatizado que registrará todas las comunicaciones, con el objetivo de reducir la discrecionalidad y aumentar la trazabilidad.

La reforma también introduce una diferenciación entre ciberinteligencia y ciberseguridad . La ciberseguridad quedará bajo un nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad dependiente de la Jefatura de Gabinete, mientras que la ciberinteligencia continuará orientada a la producción de conocimiento estratégico.

Otro punto clave es la redefinición del rol de la Agencia de Seguridad Nacional, que se concentrará exclusivamente en tareas de contrainteligencia. De esta manera, se busca eliminar la superposición con las fuerzas de seguridad y dejar en claro que estas funciones tendrán un enfoque preventivo frente a amenazas como espionaje, sabotaje o injerencia extranjera, descartando su uso para vigilancia política interna.

Además, el proyecto elimina la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), dependiente del Ministerio de Defensa, al considerar que duplicaba funciones con la inteligencia producida por el Estado Mayor Conjunto, que pasará a concentrar la inteligencia militar estratégica.

SIDE Argentina SIDE Argentina

La iniciativa también habilita al sistema de inteligencia a solicitar apoyo técnico y logístico de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad, sin alterar las competencias específicas de cada organismo.

En materia de control, la actual División de Asuntos Internos será reemplazada por la Inspectoría General de Inteligencia, con mayores atribuciones para auditorías, investigaciones internas y control legal, presupuestario y de eficiencia. Asimismo, los titulares de los órganos desconcentrados serán designados directamente por el Secretario de Inteligencia, centralizando la conducción del sistema.

Desde el Gobierno señalaron que, a diferencia de las críticas opositoras —en especial del kirchnerismo—, la reforma implica un recorte efectivo de competencias de la SIDE, que dejará de intervenir en inteligencia interior y en la protección de infraestructura digital, y un achicamiento estructural al limitar el alcance de la Agencia de Seguridad Nacional.