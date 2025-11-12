El Gobierno gastará más de $100 millones para hacer dos encuestas: los motivos

El Gobierno de Alfredo Cornejo dispuso este miércoles, mediante decreto, un incremento presupuestario de 138.378.325 de pesos destinado a financiar la ejecución de distintas encuestas provinciales a cargo de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE ).

La medida fue establecida mediante el Decreto 2334 , publicado este miércoles en el Boletín Oficial, y responde a una mayor recaudación estimada por actividades estadísticas durante el ejercicio 2025.

Según detalla el documento, la ampliación del presupuesto se vincula con los contratos firmados por la DEIE con otros organismos provinciales para la realización de relevamientos específicos.

Entre ellos se encuentran la Encuesta Anual de Victimización 2025 , encargada por el Ministerio de Seguridad y Justicia , y la Encuesta de Calidad del Transporte y la Encuesta de Origen-Destino , solicitadas por el Ente de Movilidad Provincial .

Las encuestas que impulsan el aumento se centra en dos trabajos estadísticos vinculados a la gestión provincial y mejora de servicios para la ciudadanía. Estos son:

Encuesta anual de victimización: el Ministerio de Seguridad y Justicia apunta a conocer la percepción de seguridad de los mendocinos y la incidencia real de los delitos, permitiendo a las autoridades diseñar políticas de seguridad más efectivas y localizadas.

el Ente de Movilidad Provincial (EMOP) evalúa el funcionamiento del sistema de transporte público, la satisfacción de los usuarios y entender los patrones de movilidad de la población. Estos datos apuntan a la planificación de futuras mejoras en la red vial y de servicios.

En conjunto, los ingresos proyectados por estos trabajos ascienden a $138.810.491, lo que motivó la adecuación del financiamiento previsto en el Fondo de Actividades Estadísticas (Ley 8989), originalmente fijado en $40 millones.

El texto oficial señala que la modificación presupuestaria cuenta con un informe de la Jefatura de Gabinete sobre la proyección futura de los recursos y con el aval jurídico del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.

El decreto, firmado por el propio Cornejo y de los ministros Natalio Mema (Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial) y Víctor Fayad (Hacienda y Finanzas) establece que los fondos se incorporarán al Presupuesto de Erogaciones y al Cálculo de Recursos de la Administración Central del ejercicio 2025.

