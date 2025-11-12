12 de noviembre de 2025 - 07:28

El Gobierno avanza en una obra clave para modernizar el riego en el Valle de Uco

La Provincia aprobó el acuerdo con Irrigación para ejecutar un sistema presurizado en el paraje Altamira, San Carlos. La inversión supera los USD 55 millones.

El decreto provincial formaliza la ejecución de un sistema presurizado en el paraje Altamira, con el objetivo de mejorar la distribución del recurso hídrico en la zona.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Gobierno de Alfredo Cornejo ratificó este miércoles el convenio de asignación de recursos para el proyecto “Modernización de Riego Canal Matriz Valle de Uco - Sistema Presurizado Paraje Altamira”, la iniciativa acordada cuenta con una inversión de 55.382.195 millones de dólares.

La medida fue oficializada a través del Decreto 2352, firmado por el mandatario y de los ministros Natalio Mema (Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial) y Víctor Fayad (Hacienda y Finanzas).

El proyecto tiene como propósito instalar una infraestructura de riego moderna y eficiente en el paraje Altamira, ubicado en el distrito Eugenio Bustos, sobre la Ruta 92, departamento de San Carlos.

Según el dictamen técnico incluido en el expediente, la iniciativa busca mejorar el aprovechamiento del recurso hídrico en una zona de alta relevancia productiva, en respuesta a la creciente escasez de agua y a las dificultades en su distribución, factores que impactan directamente sobre la actividad agrícola y la economía local.

De acuerdo con la documentación oficial, la obra forma parte del Fideicomiso del Fondo de Resarcimiento. Irrigación presentó el proyecto ante la Dirección General de Inversión Pública. La entidad analizó la propuesta y consideró que cumple con los requisitos técnicos y administrativos exigidos por la normativa vigente.

Este esquema prevé la coordinación de los proyectos a cargo de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial, que evalúa la priorización y elegibilidad de las iniciativas conforme a los principios y procedimientos establecidos en los Decretos 609/21 y 883/24.

Asimismo, la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Fiscalía de Estado informaron que el trámite se ajusta a derecho y no observaron objeciones para su continuidad. También prestaron conformidad la Asesoría de Gobierno y el Ministerio de Hacienda y Finanzas, que verificó la disponibilidad de fondos a través de Mendoza Fiduciaria.

El convenio fue suscripto el 4 de junio de 2025 por la subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, María Teresa Badui, y el superintendente general de Irrigación, Sergio Marinelli.

Según se indicó, los criterios para la asignación y el reembolso de los fondos, que varían según la naturaleza de cada obra, consideran factores como la cantidad de beneficiarios, la ubicación del proyecto, las condiciones del servicio y la sostenibilidad del esquema de financiamiento.

Con la ratificación del convenio, la Provincia avanza en un nuevo paso dentro del plan de modernización del sistema de riego del Valle de Uco, una política que busca incrementar la eficiencia en el uso del agua y fortalecer la competitividad de las zonas agrícolas del sur mendocino.

