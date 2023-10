El Gobierno explicó por qué eligió a la empresa de Manzano para explotar PRC

El ministro de Economía, Enrique Vaquié, y el gerente de PRC, Emilio Guiñazú, defendieron en la Legislatura Provincial el traspaso del 88% de las acciones a la empresa argentina Minera Aguilar SA y a la brasilera ARG. Antes de la presentación, surgieron ciertas inquietudes con respecto al contrato de confidencialidad con cada empresa y la forma de seleccionar a la empresa que llevará adelante el emprendimiento minero.

La mesa la complementaron, testimonialmente ya que ninguno habló, el Diputado Provincial Jorge López (quien es presidente de la comisión de Hacienda), el Diputado Guillermo Mosso (presidente de la comisión de Economía) y la Senadora Provincial Natacha Eisenchlas.

De este plenario de las comisiones de Economía y Hacienda saldrá el dictamen para que el proyecto se trate en ambas Cámaras legislativas. Este paso es obligatorio para que el contrato firmado entre las empresas Argentina y Brasilera y el Gobierno Provincial tenga efecto.

Vaquié explicó que la confidencialidad de las ofertas es para que las empresas oferentes compitan de manera más equitativa, evitando que se conozcan entre sí y para fomentar una competencia justa. Además, dijo que el proceso de selección es como “jugar al truco” con cada oferente, donde uno propone algo, se negocia con el otro y de esta manera se va evaluando y determinando cuál es la empresa que presenta la mejor oferta.

“No podemos ser más bobos que los privados”, continuó en relación a la forma de firmar los contratos, “la confidencialidad nos sirvió para obtener la mejor oferta de cada uno”.

Esta mañana se reveló que fueron tres las empresas que presentaron propuestas vinculantes: Grupo América, del empresario Eduardo Eurnekián, Ekom Solutions y, en última instancia, la ganadora Minera Aguilar SA, la cual es liderada por Jose Luis Manzano. El ministro explicó las razones por las cuales seleccionaron a una de las tres.

En primer lugar, para justificar la adjudicación a Minera Aguilar, Vaquié explicó que es la única empresa de las tres que presentaron contratos vinculantes y que posee antecedentes en el sector minero.

Además, agregó que un aspecto importante para la provincia era determinar el porcentaje de acciones que Mendoza retendría. En este contexto, indicó que las empresas que no fueron seleccionadas de entre las tres ofertaron el 5% en el caso de la segunda y el 10% en el caso de la tercera, mientras que Minera Aguilar ofreció un 12%.

La única empresa que presentó un plan de inversiones a largo plazo fue la ganadora. La empresa que quedó en segundo lugar indicó que, al término del primer año y después de realizar un estudio de ingeniería, determinaría la continuación del proyecto. En cambio, la tercera empresa no proporcionó ningún plan. Vaquié destacó: “El sistema de garantías que buscábamos era asegurarnos de que el proyecto se llevara a cabo de principio a fin, especialmente después de la experiencia con Vale”.

Como cuarto punto, la selección se basó en aquellos que presentaron una garantía de inversión. La empresa ganadora ofreció 100 millones de dólares como garantía, mientras que la segunda ofrecía 10 millones y la tercera no estaba dispuesta a proporcionar ninguna garantía, ofertando 0. Vaquié explicó: “Lo que buscábamos era un fideicomiso de garantía para evitar entregar las acciones a una empresa que luego nos dejara sin nada al final del primer año”.

“Algo inusual que nos presentaron las dos últimas empresas que desestimamos es que pedían que se eximiera de todos los impuestos provinciales y municipales, algo que no creemos correcto y que nos negamos”, expresó el ministro de Economia.

Un punto extra que sumó la compañía de Manzano es que prometió la creación de una planta piloto en menos de 2 años, mientras que la segunda prometió empezar en 5 años. La tercera no se comprometió. Esta planta empleará directamente a 60 empleados, que se dividirán 30 de Malargüe y 30 personas del resto de la provincia.

Gritos y pelea entre Vaquie y el Diputado Provincial, José Luis Ramón

Cuando concluyó la presentación del ministro, se abrió el espacio para que los legisladores presentes, ya sea de forma presencial o virtual, pudieran plantear sus preguntas. Fue en este momento en el que se desató un tenso cruce a gritos entre el ministro y el diputado de Protectora, Ramón.

El conflicto surgió cuando Ramón cuestionó el contrato firmado entre el Gobierno de Mendoza y Minera Aguilar debido a la falta de previsión de un estudio de impacto ambiental. El Gobierno Provincial argumentó que el estudio realizado por la empresa anterior, Vale, actualizado cada dos años por ley, era suficiente.

Guiñazú afirmó que no veían la necesidad de un nuevo estudio ya que la empresa era la misma, solo habían cambiado los accionistas. Añadió “en caso de ser necesario, evaluaríamos a realización de un nuevo estudio al vencimiento del actual el próximo año, si es que cambia algo en la tecnología”.

El informe elaborado en 2009 establece que cada dos años debe actualizarse el estudio para evaluar la cantidad de agua y residuos resultantes de la explotación minera. El Gobierno argumenta que no es necesario realizar un nuevo informe específicamente para esta negociación, dado que el informe original contempla un estudio para tres módulos, y Minera Aguilar SA solo explotará uno de estos módulos, “no se necesita más que eso”, dijo Guiñazú.

Esto no fue bien recibido por el Diputado opositor quien insistió, con un tono elevado, en que no puede no existir un nuevo informe de impacto ambiental.

Ya a los gritos y pedidos de calma mediante, el ministro le respondió al Diputado: “Informe técnico del agua ya hay, la legislatura aprobó en el 2007 una ley que establece para el proyecto Potasio Río Colorado un metro cúbico de agua por segundo, y fue aprobado por 80 de los 85 legisladores, con lo cual el informe técnico lo tenes acá en la Legislatura”.

“Vos me pedís un informe técnico y lo tenes acá, si queres algo lo tenes que buscar”, la discusión transcurrió durante varios minutos y con un tono muy elevado. El Ministro agregó: “Vamos a usar la misma tecnología y los mismos equipamientos, absolutamente todo lo mismo, solamente que se va a explotar un tercio de lo proyectado anteriormente”.

La sala se tensionó por unos cuantos minutos, hasta Ramón se paró de la silla y le dijo al Ministro que “no quiere responder porque tiene miedo”, a lo que el Ministro le respondió “si algo no generas vos es miedo”.

Traslado del Potasio desde Malargue hasta los puertos

El ministro aclaró que el proyecto firmado contempla el transporte a través de camiones. “Tuvimos en cuenta esto al firmar el proyecto para que no dependamos de un tercero”, haciendo referencia a las dificultades que enfrentó Vale al planificar el transporte del potasio por vía férrea.

“Aunque, si el privado decide optar por otro medio, le será más económico. Sin embargo, esta es una cuestión que queda sujeta a los acuerdos que el privado pueda establecer”, aclaró el Ministro. De esta manera, se dejó abierta la posibilidad de utilizar la empresa estatal Trenes Argentinos en este proyecto. Según fuentes oficiales de la empresa, actualmente se están llevando a cabo negociaciones para utilizar los trenes en el transporte del potasio.

Vaquier aseguró que Vialidad Nacional ya está al tanto del proyecto y están trabajando con la empresa de Manzano para que la traza que tengan que utilizar los camiones estén en condiciones.

Qué dijo la oposición sobre la conferencia

José Luis Ramón, habló con Los Andes al terminar la conferencia y declaró: “La reunión es positiva, porque de una vez por todas, se va a llevar a cabo este proyecto se va a llevar a cabo”, y tras ser consultado sobre qué opinaba de las respuestas del Ministro sobre el informe de Impacto Ambiental, dijo: “Ellos estan convencidos de que es correcto, de que no tienen que cumplir con más formalidades que la ley tiene establecida hoy”.

“Nosotros reafirmamos que un proyecto de esta magnitud debería tener un estudio más riguroso sobre los posibles daños que se pudiera ocasionar al medioambiente”, dijo Ramón.

Adriana Cano, senadora Provincial del peronismo, denunció que “de esta reunión nos llevamos información pero a medias”, el problema estuvo en que la información se hizo pública el día de hoy y los legisladores no tuvieron tiempo para leer (eran aproximadamente 20 carpetas con una cantidad de hojas para nada despreciable).

“Vienen, te dicen que van a hacer una presentación y que se les puede hacer preguntas, pero cómo vamos a preguntar si no tenemos la información previa”, y agregó que “en lo que ya se conocía no estaba ni el dictamen de Fiscalía de Estado ni el informe técnico”, dijo Cano.

La Senadora adelantó de que pedirán un estudio de impacto ambiental nuevo: “tengo consideraciones técnicas para creer que es necesario”.

Polémica por el buffet de abogados que participó en la selección de la oferta ganadora

En las horas previas, se hizo público que el Gobierno Provincial contrató a través de la empresa estatal PRC SAU a un bufete de abogados (DLA Piper Argentina) quien tiene entre sus socios a Marcelo Etchebarne, quien mantiene vínculos estrechos, tanto personales como empresariales, con Manzano.

El problema radicaría en que, supuestamente, los abogados de esta compañía participaron en la selección de la oferta ganadora. De acuerdo a la información trascendida ésta organización de abogados colaboró, junto con la entidad suiza UBS Securities LLC, en la selección de la oferta ganadora por parte del gobierno de Rodolfo Suarez.

Guiñazú despejó dudas y dijo “no es verdad, DLA solamente nos asesoró legalmente durante todo el proceso, pero no intervino ni en la selección de la oferta y tampoco en la selección del ganador”, y agregó que “la elegimos porque tiene negocios con todas las empresas del mundo y es reconocida a nivel mundial”.

Conflicto entre La Pampa y Mendoza

En la ronda de preguntas el ministro de Economía fue interrogado ya que el gobernador de La Pampa, la semana pasada, declaró en un medio de la provincia pampeana: “primero debe presentar (en referencia al gobierno de Mendoza) el proyecto con su correspondiente impacto ambiental al Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO) y luego ser aprobado por el resto de las provincias”.

A lo que el ministro, respondió: “no me preocupa lo que pueda llegar a decir el Gobierno de La Pampa, esto ya está firmado y el COIRCO lo aprobó. El gobierno que acompañó el estudio del Impacto Ambiental era más fácil de tratar que el actual” y agregó una polémica: “La Pampa se queja por quejarse, simplemente se opone a todo lo que haga Mendoza”.

El dirigente radical Martin Antonio Berhongaray, actual Diputado Nacional por La Pampa recientemente advirtió: “Al día de la fecha no se ha logrado despejar la preocupación que genera el riesgo de contaminación del suelo, subsuelo, agua superficial y subterránea”.

Continuó: “Depositar el residuo de la explotación -cloruro de sodio- en el lugar y en las condiciones establecidas en el proyecto resulta de alta peligrosidad en términos hidrológicos, pues se establecerá a escasos kilómetros del Río Colorado un enorme pasivo ambiental a perpetuidad que, en caso de sufrir filtraciones o de escurrir por la acción de los vientos, las lluvias o la actividad sísmica, puede terminar salinizando el citado río con efectos interprovinciales”.

El Diputado propuso un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la Nación para: “la realización de una nueva Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) respeto del proyecto minero “Potasio Río Colorado””.

Dudas acerca del directorio y la sindicatura de PRC SAU

Gerardo Vaquer, senador provincial del bloque Frente de Todos-Partido Justicialista, consultó por la conformación del directorio de PRC SAU, a lo que Guiñazú dijo que “serán los mismos que estaban en Potasio Río Colorado SA”. Vaquer, además, solicitó que la sindicatura estuviese ocupada por, al menos, una persona de la oposición. A lo cual el Ministro accedió y dijo que lo evaluarían para fortalecer la transparencia.