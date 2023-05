El Gobierno dio marcha atrás y otorgará un aumento por decreto a los empleados judiciales

El pasado 19 de abril, el Gobierno provincial informó que no iba a otorgar incrementos salariales a aquellos gremios que rechazaron las ofertas salariales en las reuniones paritarias. En ese momento eran dos los sectores que todavía no acordaban: Régimen 35 de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial y los Empleados Judiciales. Un mes después dio marcha atrás y decidió otorgar un aumento por decreto al único gremio que no aceptó.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que representa a los agentes de SAyOT, volvió a reunirse con el Gobierno el 8 de mayo y llegó a un acuerdo. Obtuvo el incremento salarial del 71% hasta octubre, que habían aceptado el resto de los sectores, con una modificación en un ítem particular.

El único gremio que se resistió a aceptar esa propuesta general fue Judiciales y la paritaria no volvió a abrirse. Tal es así que se sucedieron movilizaciones y medidas de protesta en los lugares de trabajo, para retomar la negociación con sus demandas, entre ellas una cláusula que garantice que no se extienda la brecha salarial anual entre jueces y trabajadores judiciales.

Según informó Judiciales a Los Andes, el 27 de abril mantuvieron una reunión con el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, y comenzaron a acercar posiciones. Al punto que recibieron una propuesta extraoficial el pasado 4 de mayo que contemplaba varios de sus reclamos con esa cláusula incluida y la sometieron a votación cuatro días después, ante más de 1500 trabajadores. Resultó aprobada por un 81%.

Desde el gremio aseguran que “inmediatamente pusimos en conocimiento de la patronal que la propuesta alcanzada tenía la aprobación de los trabajadores. El representante paritario del Poder Ejecutivo informó que no se honraría la palabra y solo se sostenía lo referente a la asignación de clase y el nuevo adicional, no así la ´Cláusula C´” referida a la brecha salarial entre jueces y trabajadores. Entonces rechazaron el ofrecimiento por esa modificación y mantuvieron las protestas.

En consecuencia, con la negociación trunca hoy el gobierno provincial informó que le dará un aumento por decreto a los empleados judiciales y aseguró que “han realizado todos los esfuerzos a fin de garantizar el cobro de incrementos salariales en sus haberes”.

“En aras de acercar posiciones y como resultado de diversas reuniones mantenidas entre representantes del ejecutivo y representantes gremiales, se entregó una simulación de incremento salarial con una readecuación de la propuesta, de la cual el Gobierno de Mendoza no ha obtenido respuesta a la fecha que permita liquidar los incrementos salariales en tiempo y forma como al resto de los empleados públicos”, sostuvieron a través de un comunicado, diferenciándose de lo expuesto por Judiciales. El incremento salarial por decreto consta de un 12% para el mes de Mayo y un 5% para junio.