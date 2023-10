El Gobierno defiende el contrato por la mina de Potasio Río Colorado en la Legislatura

Este viernes en la Legislatura Provincial, el Gobierno Provincial defenderá todo el proceso con el cual llegó a la firma del contrato para el traspaso del 88% de acciones a la empresa argentina Minera Aguilar SA (liderada por el empresario José Luis Manzano) y la brasileña ARG para la explotación de la mina Potasio Río Colorado.

El ministro de Economía, Enrique Vaquié; y el gerente de PRC, Emilio Guiñazú, brindarán detalles sobre el proceso, selección de oferta y contrato de venta del yacimiento de potasio ante un plenario de legisladores.

Tal como señalaron a Los Andes esta semana, desde la oposición pondrán la lupa en la confidencialidad con la que se trató el tema y también el proceso de elección del oferente, teniendo en cuenta que no hubo licitación. No obstante, también adelantan que no es la idea “poner palos en la rueda de lo que podría ser una reactivación económica”.

Particularmente, la Casa de las Leyes tendrá que ratificar o no la venta del 88% de las acciones de PRC a Compañía Minera Aguilar Potasio SA (controlada por Integra Capital SA, empresa del exministro del Interior José Luis Manzano), una división dedicada a la explotación de potasio, el pasado 12 de septiembre, acompañado por la minera brasileña ARG. El otro 12% se transfiere a Impulsa Mendoza Sostenible, conformada por PRC y Fundación Pro Mendoza.

Más allá que hay plazos de 3 meses desde la firma del contrato para tener la ratificación legislativa lista, el Gobierno y por ende el oficialismo local, pretende en poco tiempo conseguir una amplia mayoría por parte del resto de los espacios políticos.

El contrato, junto al decreto firmado por gobernador Rodolfo Suárez, ya está en manos de los 48 diputados, quienes se centrarán en el análisis de todo el apartado legal y el paso a paso del Ejecutivo en dos comisiones: una de ellas será Hacienda y Economía; y la otra Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC).

El plazo que tiene el Gobierno, como se dijo, vence a mediados de diciembre; pero hay optimismo oficialista en poder conseguir el apoyo opositor en octubre. “No tenemos apuro, pero esta semana ya arrancamos el análisis”, dejaron en claro.