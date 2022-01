El Gobierno de Mendoza gestiona soluciones para evitar demoras en el cruce a Chile y frenar la protesta de camioneros

En las últimas horas, nuevas restricciones impuestas por el Gobierno de Chile generaron complicaciones y demoras a centenares de choferes de camiones que aguardan en Alta Montaña poder pasar por el paso internacional Cristo Redentor. Esto provocó el enojo de los conductores, quienes cortaron la ruta nacional 7 en ambos sentidos ayer por la tarde. También decidió intervenir el Gobierno provincial, que asistirá a los damnificados e inició gestiones para tratar de destrabar el conflicto con comunicaciones tanto con Cancillería Argentina, como así también la Embajada Chilena.

Las medidas del país trasandino se dieron a raíz de la explosión de casos en nuestro país, más un contagio masivo de trabajadores chilenos en Los Libertadores. Hasta la semana pasada, la solicitud a los camioneros que ingresaban a Chile por Mendoza era de un test PCR realizado en el lugar de origen con una antigüedad no mayor a las 72 horas. En tanto, de manera aleatoria se realizaba también un test de antígenos allí en Los Libertadores a alguno de los choferes.

No obstante, lo que generó los problemas y grandes demoras para la realización de los trámites aduaneros, es que el Gobierno chileno exige ahora, además de ese PCR realizado en origen, un test de antígenos para cada uno de los camioneros que debe transitar hacia Chile, y este mismo se realiza con poco personal en Los Libertadores. Hasta ayer había 2.000 camiones varados a la espera de poder pasar.

Reunión entre el Gobierno y Aprocam. Prensa Gobierno

Según informaron a Los Andes desde la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam), se realizan “entre 150 y 200 testeos diarios, mientras llegan también por día alrededor de 900 camiones con intenciones de cruzar por la Cordillera desde Mendoza”. Se estima que la espera hasta ayer era de 26 horas para realizar el trámite, pero este número podría subir por la llegada de más choferes.

Cortes y consecuencias

“Si esto sigue así, vendrán más medidas de fuerza. Hay varios conductores que cortaron la ruta 7 tanto desde acá a Chile, como también los que vienen para acá, para que sientan el desorden y el problema que hay”, indicaron desde Aprocam antes de esas medidas, que se desarrollaron durante la tarde de ayer.

De hecho, tal como informó Los Andes, primero se dio que camioneros argentinos que se encuentran del lado chileno decidieron interrumpir pasado el mediodía el tránsito en la ruta, del lado chileno. Lo mismo pasó horas más tarde en la zona de Uspallata, a la altura del playón donde suelen resguardarse los camiones y donde realizan los trámites aduaneros. “Se decidió interrumpir el paso a todo camión que venga desde Chile”, lanzaron.

Además, Daniel Gallart, presidente de Aprocam, sostuvo que apoyan el reclamo que surgió en un primer momento de camioneros autoconvocados. No obstante, marcó que lo importante es “encontrar una solución”.

Por otro lado, el titular de la asociación sostuvieron que las demoras han provocado -y se podrían agravar - “pérdidas millonarias” y que si este tema prosigue, habrá desabastecimiento en algunos productos, mercadería o herramientas que se comercian y que son trasladadas en los propios camiones.

“Las autoridades chilenas tienen que entender que los tiempos políticos son unos y los de la gente que está varada y las empresas son otros, porque están esperando en la ruta, no en sus casas para salir”, lanzó.

También dijo que si bien no hay soluciones tomadas, ven a la provincia y nación “trabajando en este tema, por lo que aguardamos una definición a la brevedad”.

No obstante, reiteró los posibles cortes que ya se realizaron. “Apoyamos el reclamo del corte en la ruta para visibilizar el problema, porque ya naturalmente está cortada por el poco flujo de tránsito. La intención es que no se transite tampoco de Chile a Argentina, pero no buscamos conflictos sino soluciones”, aseguró.

“Tienen que rever la medida en Chile: flexibilizarla o dotar de personal suficiente para atender 900 camiones por día”, finalizó.

Gestiones locales

Ayer al mediodía hubo una reunión entre el Poder Ejecutivo, legisladores nacionales del radicalismo y dirigentes de Aprocam en Casa de Gobierno, para intentar llegar a algún punto de salida. Entre las figuras políticas se encontraron el vicegobernador Mario Abed; el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez; y los senadores Alfredo Cornejo y Mariana Juri.

No obstante, desde Mendoza aclararon que no pueden más que intentar gestionar soluciones, porque es un conflicto que lo debe resolver la Nación y el gobierno de Chile. “Desde ayer hemos hecho gestiones con Cancillería Argentina y también con el embajador chileno en nuestro país (Nicolás Monckeberg Díaz)”, marcó el Ministro.

El funcionario indicó que asistirán a camioneros varados, así como también dispondrán de una ambulancia por 8 horas por día en la zona de Alta Montaña, hasta que se normalice la situación.

Reunión entre el Gobierno y Aprocam

“Hemos tratado de acercar posibles soluciones, pero no tenemos atribuciones para dar una solución definitiva a esta situación”, se sinceró Ibáñez en el tercer piso de Casa de Gobierno.

Por su parte, Juri sostuvo que la propuesta de Mendoza a Chile es que la situación se retrotraiga “al jueves pasado, con un control PCR en el lugar de origen y testeos aleatorios, no al 100% de los camioneros como se hace ahora”.

La ministra dijo que hasta que el gobierno y legisladores locales no intervinieron, “no había un gran trabajo y preocupación” de ambos gobiernos nacionales sobre el tema. “Hemos acercado propuestas, esperamos que adviertan el problema y se llegue a soluciones”, acotó.