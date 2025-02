El Gobierno concretó un préstamo por casi $30.000 millones con el Banco Nación para el Metrotranvía: los detalles

"No es correcta": Mauricio Macri criticó el nombramiento de Lijo y García-Mansilla por decreto

Detalles del préstamo con el Banco Nación

En el artículo 1 de la norma, se autoriza a celebrar un convenio de préstamo con el Banco Nación por hasta la suma de $29.882 millones, tras la autorización que se dio desde el directorio del organismo el 28 de noviembre pasado.

El plazo del crédito será de 60 meses (cinco años) contados a partir de su contabilización, los que incluirán seis meses de gracia. Habrá hasta ocho desembolsos, los cuales poseerán "su propio cronograma de amortización no siendo susceptibles de consolidación alguna".

De acuerdo a la amortización, serán 54 cuotas mensuales y consecutivas por sistema de amortización “Alemán”, con vencimiento la primera de ellas al séptimo mes de la fecha de contabilización de la operación.

De acuerdo a los intereses, se realizará a través de la tasa Tamar más un margen sujeto a reciprocidad en depósitos y/o fondos comunes de inversión de la Provincia, entre los cuales se tendrán en cuenta los saldos promedios mensuales provinciales y los depósitos en dólares de la Provincia en el Banco Nación.

Los intereses a pagar se modificarán (más o menos beneficiosos para la provincia) según umbrales tanto de los depósitos en pesos y dólares establecidos en el decreto. Estos límites corresponden, por un lado, a "saldos promedios mensuales provinciales en pesos, superiores mínimamente en 200% de la masa salarial de la Jurisdicción"; y por otro lado, a incrementar depósitos en dólares estadounidenses, "por la suma mínima de U$S 200 millones, los que se adicionaran a los actualmente depositados por U$S 300 millones, conformando un total mínimo de U$S 500 millones, ello conforme y en la medida del cronograma de vencimientos por imposiciones en otras entidades".

Estos dos ítems "podrán compensarse recíprocamente, debiendo indefectiblemente alcanzar el umbral mínimo antes dispuesto en su sumatoria y con la única excepción de aquellos depósitos en dólares estadounidenses, en la medida de su aplicación a las Obras Elegibles".

La tasa variable 'TAMAR (Tasa de Interés Mayorista de Argentina para depósitos a plazo fijo de mil millones de pesos o más) será la que publica el BCRA (en pesos, pagada por bancos privados), correspondiente a cinco días hábiles anteriores al inicio del período".

