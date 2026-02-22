El Gobierno celebró los 122 años de presencia "ininterrumpida" de la Argentina en la Antártida

La Casa Rosada destacó la labor de científicos y militares y reafirmó los derechos soberanos sobre el Sector Antártico Argentino.

El Gobierno nacional recordó este 22 de febrero el 122º aniversario de la presencia ininterrumpida de la Argentina en la Antártida, con mensajes institucionales difundidos a través de las redes oficiales de la Casa Rosada y de la Cancillería.

Desde las cuentas oficiales se definió al continente blanco como un espacio de “sacrificio y vocación patriótica”, y se subrayó el trabajo de quienes desarrollan tareas científicas y logísticas en condiciones extremas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cancilleria_Ar/status/2025565450952741259&partner=&hide_thread=false Hace 122 años, el 22 de febrero de 1904, la Argentina inauguró el Observatorio Meteorológico en la Isla Laurie, Orcadas del Sur, dando inicio a la presencia pacífica e ininterrumpida más antigua en la Antártida.



Con sus 13 bases y refugios, nuestro país reafirma sus derechos… pic.twitter.com/KBkwokLmJj — Cancillería Argentina (@Cancilleria_Ar) February 22, 2026 “Científicos, militares y exploradores desafían las temperaturas más bajas del planeta y condiciones climáticas implacables para sostener nuestra soberanía. No es solo un territorio: es legado, identidad y compromiso con las generaciones futuras”, expresó el oficialismo.

Por su parte, el presidente Javier Milei republicó en sus redes sociales una imagen de su visita a Tierra del Fuego realizada el año pasado. La fotografía había sido compartida por un seguidor, Tomás Sánchez, quien destacó la reivindicación del rol estratégico de la Antártida y expresó su respaldo al mandatario.

El antecedente histórico de 1904 En un comunicado difundido en la red social X, la Cancillería Argentina recordó que el 22 de febrero de 1904 el país inauguró el Observatorio Meteorológico en la Isla Laurie, en las Orcadas del Sur, hecho que marcó el inicio de la presencia pacífica e ininterrumpida más antigua en la Antártida.