El Gobierno celebró los 122 años de presencia "ininterrumpida" de la Argentina en la Antártida

La Casa Rosada destacó la labor de científicos y militares y reafirmó los derechos soberanos sobre el Sector Antártico Argentino.

Javier Milei, en su visita a la Antártida en 2024. (archivo)

Javier Milei, en su visita a la Antártida en 2024. (archivo)

Presidencia de la Nación
El Gobierno nacional recordó este 22 de febrero el 122º aniversario de la presencia ininterrumpida de la Argentina en la Antártida, con mensajes institucionales difundidos a través de las redes oficiales de la Casa Rosada y de la Cancillería.

Desde las cuentas oficiales se definió al continente blanco como un espacio de “sacrificio y vocación patriótica”, y se subrayó el trabajo de quienes desarrollan tareas científicas y logísticas en condiciones extremas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cancilleria_Ar/status/2025565450952741259&partner=&hide_thread=false

“Científicos, militares y exploradores desafían las temperaturas más bajas del planeta y condiciones climáticas implacables para sostener nuestra soberanía. No es solo un territorio: es legado, identidad y compromiso con las generaciones futuras”, expresó el oficialismo.

Por su parte, el presidente Javier Milei republicó en sus redes sociales una imagen de su visita a Tierra del Fuego realizada el año pasado. La fotografía había sido compartida por un seguidor, Tomás Sánchez, quien destacó la reivindicación del rol estratégico de la Antártida y expresó su respaldo al mandatario.

El antecedente histórico de 1904

En un comunicado difundido en la red social X, la Cancillería Argentina recordó que el 22 de febrero de 1904 el país inauguró el Observatorio Meteorológico en la Isla Laurie, en las Orcadas del Sur, hecho que marcó el inicio de la presencia pacífica e ininterrumpida más antigua en la Antártida.

La cartera señaló además que, con sus 13 bases y refugios, la Argentina reafirma sus derechos soberanos sobre el Sector Antártico Argentino y su compromiso con los principios del Sistema del Tratado Antártico. En ese marco, reconoció la labor de quienes sostienen el pabellón nacional en el continente.

