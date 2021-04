El Gobierno apura las gestiones para correr la fecha electoral

Jueves o viernes próximos, plenario de dos comisiones en Diputados para discutir los proyectos y emitir dictamen. Primera semana de mayo, votación en el recinto y girar la iniciativa al Senado para su aprobación final. El Gobierno nacional afronta contrarreloj el tramo final hacia la modificación, vía una ley, del cronograma electoral para así correr por un mes las PASO y las elecciones generales. Tanto el oficialismo como la oposición coinciden en apuntar razones sanitarias y de contexto de pandemia para modificar el calendario electoral.

El jueves, en un comunicado, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio explicitó su okey a la propuesta de la Casa Rosada de correr el calendario electoral. De inmediato, fuentes parlamentarias esbozaron a este diario el plan de ruta a seguir: “Este jueves o viernes habrá plenario de Asuntos Constitucionales y Legislación”.

Como el borrador viene siendo discutido hace varias semanas, en el Frente de Todos estiman que en el plenario de las comisiones de Diputados se firmará un dictamen para votar en el recinto en la primera semana de mayo. “No hay mucho más tiempo porque el 10 de mayo vence el plazo para convocar a las primarias para el caso de que no se altere el cronograma”, comentó la fuente consultada. El giro y el tratamiento en el Senado sería exprés, casi sobre la hora, y sin sobresaltos políticos.

El proyecto lleva las PASO del 8 de agosto al 12 de setiembre y las generales, del 24 de octubre al 14 de noviembre. Por tratarse de la modificación a una ley electoral, en Diputados se necesita para su aprobación la mayoría calificada de 129 votos.

“Desde JxC reafirmamos nuestro interés en contribuir a la mejor gestión de la pandemia”, dijo la coalición opositora para informar que acompañará “el corrimiento del cronograma”.

Pero puso una condición que de no cumplirse, haría caer el acuerdo: Juntos por el Cambio quiere que el proyecto incluya una “cláusula cerrojo”, esto es el compromiso del oficialismo a no impulsar otra modificación en el calendario electoral.

“Al ministro del Interior le respondimos con una serie de condiciones. Para aceptar el corrimiento de las PASO 30 días, la condición es que no se pueda volver a cambiar la fecha, ni siquiera diez días”, dijo el radical Mario Negri, titular del interbloque de JxC. “Nuestro temor es que el oficialismo quiera eliminar las PASO este año. Queremos garantizar que haya primarias, ése es el bien superior. JXC exige la garantía por escrito, sin esto no acompañamos nada”, afirmó Negri.

Los sí y no del oficialismo

En el oficialismo, en un principio, no habría inconveniente en incorporar la cláusula cerrojo. En cambio, no hay disposición en el Frente de Todos a discutir la implementación de la “boleta única”, como también solicita JxC al igual que otros bloques como el lavagnista o los diputados del oficialismo cordobés. En el Gobierno dicen que no es aconsejable cambiar los instrumentos electorales con tan poco tiempo de anticipación.

El oficialismo tampoco aceptará “el restablecimiento del voto adelantado para argentinos en el exterior y personal del comando electoral” como propone JxC, en línea con lo que dispuso la gestión de Cambiemos en 2019. El Gobierno quiere que en el exterior se vote en las sedes diplomáticas y el día de la elección, y argumentan que el “voto adelantado por correo” habilita maniobras de fraude. Estas diferencias, sin embargo, no rompen el núcleo del acuerdo entre el oficialismo y Juntos por el Cambio.

Según trascendió, al plenario de dos comisiones de diputados que tratará el proyecto de corrimiento de las PASO y las generales serán invitados los gobernadores para que den su opinión (virtual). Fueron los mandatarios de la Liga del Norte Grande los que en marzo expresaron su preocupación ante la segunda ola de Covid-19 que ya despuntaba, y pidieron directamente suspender las PASO. También será invitado al plenario de diputados el ministro Wado de Pedro, el principal negociador del Gobierno nacional en este tema.

El oficialismo inició la discusión con una jugada hábil de parte del Ministerio de Interior: convocó a la oposición a discutir el cambio de fecha electoral en base a un proyecto presentado por dos diputados de la UCR, Emiliano Yacobitti y Carla Carrizo. Al radicalismo le resultó incómodo desentenderse de la propuesta surgida desde sus propias filas.