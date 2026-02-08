8 de febrero de 2026 - 18:55

El Gobierno anuncia un megaoperativo histórico contra el crimen organizado: "La Pyme del delito"

El Ministerio de Seguridad Nacional presentará este lunes los resultados de un megaoperativo contra el crimen organizado, tras más de tres años de investigación.

Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El Ministerio de Seguridad Nacional será sede este lunes de un anuncio que, según adelantó el Gobierno, promete marcar un hito en la lucha contra el crimen organizado en la Argentina.

Tras más de tres años de investigación, la cartera encabezada por Alejandra Monteoliva dará a conocer los resultados de un megaoperativo contra las mafias, que incluyó despliegues simultáneos y el trabajo de una compleja red de inteligencia criminal.

Desbaratamos la Pyme del delito”, anticiparon fuentes oficiales según reportó la Agencia Noticias Argentinas. El acto comenzará a las 10.30 horas en la sede del ministerio, ubicada en el barrio porteño de Recoleta.

La presentación contará con la presencia de la ministra y de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien tuvo un rol central en la instrucción de la causa. Además, el anuncio tendrá un fuerte respaldo político con la participación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La mesa de exposición estará integrada también por los máximos responsables operativos de las fuerzas de seguridad: Luis Rolle, jefe de la Policía Federal Argentina (PFA), y Claudio Brilloni, comandante general de la Gendarmería Nacional.

Según anticiparon fuentes oficiales, la investigación permitió avanzar sobre una red con ramificaciones internacionales, y la conferencia hará especial énfasis en la cooperación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial para desarticular estructuras financieras y logísticas del delito complejo.

Desde el Gobierno destacaron que el operativo representa un paso clave en la estrategia para combatir organizaciones criminales de alto nivel y fortalecer la coordinación institucional en materia de seguridad.

