El Gobierno adjudicó una millonaria licitación para la compra de raciones alimentarias para presos

El Gobierno provincial decidió adjudicar una millonaria licitación con la que se comprarán 4 millones de raciones alimentarias para atender las necesidades de la dirección general del Servicio Penitenciario y por ende, la alimentación de miles de personas privadas de la libertad, distribuidos en varias cárceles de la provincia.

Según se informa en el decreto 1494 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, se adjudicó a la firma Clisa Interior SA, la adquisición de 4 millones de raciones alimentarias por un monto de $4.548 millones, de los cuales este año se desembolsarán $794,6 millones.

En tanto, en el mismo articulado se rechazaron otras ofertas presentadas en el concurso de la licitación, tales como Foodrush Gastronomía SA y Broda SA por resultar “formalmente inadmisible” sus ofertas en diferentes artículos del pliego, así como también Servi Food SA, en este caso por “resultar inconveniente de acuerdo al puntaje obtenido en la Grilla de Evaluación”.

En los considerandos del decreto, se estableció que el precio presentado por Clisa SA será de $1.137 por cada ración alimentaria. En este sentido, la Comisión de Preadjudicación observó “que la misma cumple con la totalidad de los requerimientos solicitados”, y no encontró “observaciones formales a la misma y sin necesidad de solicitud de documentación complementaria, por lo tanto se considera formalmente admisible la oferta”.

No obstante, no ocurrió lo mismo con el resto de los competidores, dentro de las cuales se observaron una serie de irregularidades que no eran compatibles o resultaban formalmente inadmisibles respecto al pliego para la adquisición de las raciones alimentarias.

En el Acta de Preadjudicación, la Comisión de Preadjudicación “sugirió” que el Ejecutivo se inclinara en la licitación por Clisa Interior SA., “al haber quedado como único oferente admisible”; y solicitó una mejora de los precios, que luego fueron presentados.

Hay que destacar también que Clisa Interior SA tiene una larga relación con el Estado provincial en lo que respecta al negocio de las ventas de viandas para comidas de los presos. De hecho, también se hizo referencia sobre este punto desde Fiscalía de Estado.

En la observación que realizó la Fiscalía de Estado, comparó también el aumento de precios en esta oferta con relación a la situación inflacionaria que ha transitado el país y consideró que sería conveniente aceptar esa oferta, teniendo en cuenta que si bien la oferta es un 16,61% mayor al presupuesto oficial, “sigue siendo conveniente para el Estado Provincial”.

“Si le aplicamos al precio del presupuesto oficial ($975,00) un promedio del acumulado de los índices inflacionarios sufridos para los periodos marzo, abril y el proyectado de mayo (desde periodo de inicio de licitación hasta periodo de apertura de ofertas), y más específicamente los que se vinculan con el rubro alimentos y bebidas, como así también tomamos las incidencias relacionadas con las variaciones salariales e índices generales (variables que conforman una estructura de costos), estamos en condiciones de afirmar que el precio de $1.137,00 se podría definir razonablemente como un precio aceptable ajustado al de mercado”, consideraron desde Fiscalía de Estado.

No obstante, agregaron que, “teniendo en cuenta que del análisis el porcentaje (16,61%) por el cual se encuentra por arriba del presupuesto oficial es notablemente inferior al acumulado inflacionario de los meses transcurridos desde el inicio del trámite hasta su apertura de ofertas, situación tal que sigue siendo conveniente para el estado provincial, ademas los riesgos que el Estado asume al preadjudicar o adjudicar una licitación de tal envergadura teniendo en cuenta la poblacion sensible a la cual se encuentra destinada la misma y sus consecuencias o impacto social que produciria un servicio deficiente o no esperado”.

El decreto de adjudicación de raciones alimentarias