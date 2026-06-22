De Mendoza a Israel: estudiantes crean un proyecto con Inteligencia Artificial que ganó un premio nacional

Dos estudiantes mendocinos desarrollaron una plataforma educativa basada en inteligencia artificial que analiza cómo aprende cada alumno para ayudar a los docentes a personalizar la enseñanza. El proyecto fue elegido como el mejor del país en una competencia universitaria de innovación y les abrió las puertas a una experiencia internacional en Israel. Sin embargo, el premio cubre el viaje de uno solo de los integrantes del equipo y ahora buscan apoyo para que ambos puedan participar.

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Se trata de FoxMind, una iniciativa creada por Alejo Palavecino y Lucía Domínguez, estudiantes de Ingeniería en Sistemas de Información de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Mendoza.

La plataforma nació con un objetivo claro: aprovechar el potencial de la inteligencia artificial dentro de las aulas como una herramienta para mejorar los procesos de aprendizaje.

"El punto clave de la plataforma es que estudia y analiza cómo aprende cada estudiante. Toda esa información se le entrega al docente para que pueda comprender mejor a cada integrante de su curso", explicó Palavecino. "El punto clave de la plataforma es que estudia y analiza cómo aprende cada estudiante. Toda esa información se le entrega al docente para que pueda comprender mejor a cada integrante de su curso", explicó Palavecino.

A partir de ese análisis, los docentes pueden adaptar actividades y contenidos según las características de cada alumno. Además, la herramienta contempla situaciones específicas de aprendizaje, permitiendo adecuar propuestas para estudiantes con dislexia, TDAH u otras necesidades particulares.

Actualmente, FoxMind se encuentra en una etapa de pruebas piloto y sus creadores trabajan para validar la herramienta en instituciones educativas.

De Mendoza a Israel

FoxMind fue presentada este año en los Premios ILAN a la Innovación Universitaria, una competencia que reúne proyectos desarrollados por estudiantes de las distintas regionales de la UTN de todo el país.

Tras superar varias instancias de evaluación, la iniciativa mendocina quedó entre los diez mejores proyectos, avanzó a la final en Buenos Aires y finalmente fue elegida como la ganadora de la edición 2026.

El premio incluye el acceso a una red internacional de innovación y una misión tecnológica en Israel, donde los estudiantes podrán conocer experiencias vinculadas a educación, salud, agro y desarrollo emprendedor.

Sin embargo, existe un desafío: el viaje está cubierto para una sola persona y FoxMind fue desarrollado por dos estudiantes. Por eso, Alejo Palavecino y Lucía Domínguez se encuentran buscando el acompañamiento de empresas, instituciones y organizaciones que quieran colaborar para que ambos puedan participar de la experiencia.

"Queremos aprovechar esta oportunidad para aprender, generar vínculos y traer nuevas ideas que puedan convertirse en oportunidades para Mendoza y para el país", señaló Palavecino.

Quienes deseen colaborar con el proyecto pueden contactarse a través de Instagram (@foxmind.ar) para contribuir con los estudiantes.