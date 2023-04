El Gobierno adjudicó una licitación millonaria para la compra de móviles policiales: cuánto costará cada vehículo

El Gobierno provincial adjudicó este martes una licitación para la compra de 45 móviles policiales. La inversión total será de $303,9 millones y el destino será “atender a las necesidades del ministerio de Seguridad”.

El anuncio se dio a través del Boletín Oficial, bajo el decreto 526, que fue firmado el 29 de marzo por el gobernador Rodolfo Suárez; y los ministros Raúl Levrino, de Seguridad; y Víctor Fayad, de Hacienda.

Según expresa la norma, la empresa ganó la licitación fue Capillitas SA, que proveerá los 45 automóviles tipo sedán de 4 puertas “totalmente equipados para la función policial”, según establece el artículo 1. De esta manera, se calcula que cada vehículo costará en promedio $6.755.000.

En tanto, en el artpiculo 3 se desestimó la oferta que presentó Lorenzo Automotores SA, que había presentado un presupuesto total de $355,5 millones para los 45 móviles.

Compra de chalecos antibalas

Esta licitación y la adquisición de los móviles policiales se suma a la compra que se realizó a fines de febrero de chalecos antibalas para la policía de Mendoza. En este caso, fueron 6.240 chalecos, por un monto total de U$S 3,8 millones, que fue equivalente a un monto de $590,7 millones “tomando en consideración la cotización del dólar oficial del día anterior a la apertura ($ 155 = USD 1)”.

En total fueron 8 tipos de chalecos antibalas, diferenciados por talles pero también por diferentes tipos de producto, y a distintas empresas. Las ganadoras fueron, por un lado Armoring System, que proveyó 5.915 chalecos; mientras que Industrias Seatle SA lo hará con 325.

En un apartado de los considerandos del decreto, el Gobierno justificó el valor de los chalecos adquiridos en Mendoza, que fueron comprados a U$S 604 cada uno (salvo los 325 chalecos talle XXL a U$S 735), y marcaron que otras provincias debieron desembolsar montos superiores por modelos similares, como por ejemplo la provincia de Córdoba (U$S 653 la unidad), San Juan (U$S 696 la unidad); o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (U$D 781 cada chaleco).

El decreto