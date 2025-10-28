El Gobierno abrió una licitación para mantener el sistema informático de la Provincia: cuánto invertirá

El Gobierno de Alfredo Cornejo oficializó, a través del Decreto 2206 publicado este martes en el Boletín Oficial, el llamado a licitación pública para la contratación de una solución integral de backup destinada al Datacenter de la Dirección de Informática.

Valle de Uco: el Gobierno aprobó la cesión de una obra cloacal y habilitó a un municipio a la toma de crédito

Envalentonado por la victoria, Milei anticipó cómo avanzará con las profundas reformas impositiva y laboral

La iniciativa contempla una inversión total de 2.856 millones de pesos, equivalente a 2.082.000 dólares , según el tipo de cambio del Banco Nación del 1 de septiembre, para fortalecer la seguridad y el resguardo de los datos críticos de la administración provincial.

Según el documento, la contratación será de tipo “ llave en mano ” e incluirá tanto la implementación del software de respaldo y los equipos de almacenamiento como la ejecución del servicio de instalación y soporte técnico.

El contrato se extenderá por 36 meses e involucrará el pago en tres etapas: una primera cuota en 2025, y dos posteriores en 2026 y 2027. Los desembolsos cubrirán licencias de software, equipamiento informático y servicios de mantenimiento y garantía de funcionamiento.

El decreto establece además que, por tratarse de un pago anticipado, la empresa adjudicataria deberá constituir una garantía por el total del monto adjudicado , conforme lo dispuesto por la Ley Provincial de Administración Financiera 8706 .

La licitación cuenta con la intervención y autorización del Ministerio de Hacienda y Finanzas y se realizará conforme a los pliegos de condiciones generales y técnicas elaborados por la Dirección General de Contrataciones Públicas.

La Comisión de Preadjudicación estará integrada por Juan Martín Wiens y Luis Norberto Benvenutto, mientras que la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios la conformarán Ricardo Godoy y Diego Germán Gómez.

El decreto lleva las firmas del gobernador, como de los ministros Natalio Mema (Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial) y Víctor Fayad (Hacienda y Finanzas).

El decreto