El furcio de Cafiero y su frase sobre Fernández que impactó en el Frente de Todos

El canciller Santiago Cafiero levantó polémica ayer en una entrevista que “el Presidente es el imprescindible en esta alianza de Gobierno y en este frente político”, pero además expresó también que “todos los demás son prescindentes (sic)”.

En la entrevista, realizada por La Política Online, el dirigente político, que fue la mano derecha de Alberto Fernández cuando asumió en su momento como jefe de gabinete, dio algunas declaraciones políticas respecto a la actual situación del país, pero también remarcó su defensa de la gestión, la cual está atravesando una crisis con relación a la situación económica, más aún luego de conocerse la inflación del mes de marzo de un 6,7%, la más alta en los últimos 20 años.

Sin dudas lo más importante fue al hablar del Presidente, al afirmar que es “el imprescindible del Ejecutivo”; pero cometió un furcio al expresar que el resto es “prescindente” (que significa “que no toma posición en algún asunto o conflicto en los que podría opinar o decidir”), cuando seguramente quiso decir “prescindibles” (que en su definición marca “que no son o no se consideran necesarios o que permiten que se prescinda de ellos”).

No obstante, también habló sobre el ministro de Economía Martín Guzmán, uno de los blancos del kirchnerismo respecto a su gestión. Sobre el funcionario, destacó que “hizo una tarea ejemplar con respecto a la reestructuración de una deuda privada, allá en septiembre de 2020 en plena pandemia. Yo no veo para nada que haya un ciclo cumplido ni mucho menos”.

Y remarcó: “Me parece que el Presidente sigue confiando en él y determinará como determina con este canciller. Si mañana él precisa otra marcha u otra orientación, con otro plan, el Presidente es el imprescindible en esta alianza de gobierno y en este frente político. El Presidente es el imprescindible del Ejecutivo”, contestó.

Sobre la interna del Frente de Todos, por un lado valoró que dentro del bloque en el Congreso haya sido mayoritario el voto sobre el acuerdo con el FMI, pero también dio un mensaje con críticas a la oposición: “En términos de la ingeniería del Frente, lo más importante es sostener la unidad porque del otro lado...”, y direccionó su declaración contra Juntos Por el Cambio.

De acuerdo a esto, habló sobre dos grandes proyectos de país: “Uno lo expresa el Frente de Todos y otro está expresado por esta nueva derecha con algunos visos antidemocráticos también, donde se promueve el discurso del odio. Esos son los dos países que están en pugna”.