El embajador argentino en Francia frenó su discurso y pidió tapar un mapa que reconocía a las Islas Malvinas como británicas

El embajador argentino en Francia , Ian Sielecki, en una audiencia en el Parlamento Europeo , se rehusó a seguir con su exposición luego de advertir que el mapa exhibido detrás de él identificaba a las Islas Malvinas como territorio del Reino Unido .

La situación se produjo mientras Sielecki era presentado por el presidente de la comisión de Asuntos Extranjeros de la Asamblea Nacional francesa, Bruno Fuchs . En ese momento, se percató de que en el mapa figuraba la inscripción “R-U” debajo del archipiélago, en alusión al Reino Unido. Al tomar la palabra, el embajador agradeció la invitación, pero pidió que se corrigiera la situación antes de continuar .

"Me siento profundamente honrado de estar hoy aquí entre ustedes y por el interés que muestran actualmente por la Argentina. Debo decir que ese interés se manifestó mucho últimamente por parte de numerosos franceses, en particular actores mediáticos, políticos y económicos. Así que gracias por ello y por esta invitación, que es un momento importante", comenzó su intervención.

"Sin embargo, lamentablemente debo señalar que existe un pequeño problema, señor presidente, que, en realidad, es un gran problema para mi país. Acabo de notar que estoy sentado frente a un mapa que muestra a las Islas Malvinas y el Atlántico Sur como si formaran parte del territorio del Reino Unido ", expresó y remarcó que esto "constituye un problema grave en distintos niveles, especialmente desde el punto de vista jurídico".

"No puedo, en mi carácter de representante del Estado argentino, expresarme libremente frente a ese mapa, ya que hacerlo implicaría legitimar una situación que constituye un atentado contra la soberanía de mi país , contra la dignidad misma de la Argentina y, sobre todo, una violación flagrante del derecho internacional", sostuvo.

Ante el planteo, Fuchs intentó relativizar el hecho al señalar que se trata de “un territorio en disputa”, pero el embajador respondió con una comparación directa: "Es como si se le pidiera al embajador de Ucrania que viniera a hablar frente a un mapa que mostrara los territorios ocupados por Rusia como parte legítima de Rusia. Estoy seguro que mi colega ucraniano se negaría de manera categórica. Por eso me permito señalarlo y preguntar si existe la posibilidad de cubrir ese mapa durante mi intervención".

Sielecki expresó que no hablaría exclusivamente de las Malvinas durante su audición, pero se trata de un tema de extrema importancia en el país. En un primer momento, la comisión se mostró reticente diciendo que esos mapas "están ahí desde hace muchísimo tiempo". Minutos después se resolvió tapar la referencia a las islas con una nota adhesiva amarilla, lo que permitió que Sielecki continuara normalmente con su exposición.

Horas después de su participación en la audiencia, el diplomático publicó en su cuenta de X: "SON ARGENTINAS. Lo defendemos siempre y en todos lados. Al mandarme a Francia, Javier Milei me dio un mandato claro: potenciar la relación bilateral y defender nuestros intereses. Cualquier argentino de bien hubiese hecho lo mismo".